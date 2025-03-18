「四叔」李兆基逝世 享年97歲 李家超哀悼：對香港貢獻良多

人稱「四叔」的恒基地產集團創辦人李兆基，昨黃昏在家人陪伴下逝世，享年97歲。1928年在廣東順德出生的李兆基，於1948年隻身赴港發展，及後建立他的事業王國。李兆基的出殯儀式及舉行日期，有待家族安排妥當後另行公布。
恒地昨晚「沉痛宣布」李兆基安詳與世長辭，並發訃告，形容李兆基是傑出的商界領袖，德望昭著，長袖善舞，又在1982年創立培華教育基金，致力為民族復興事業培訓國內領導人才，其後亦曾出任特區首屆籌委會暨推選委員會委員、獲國務院港澳辦任命為港事顧問等。李兆基並通過「李兆基基金」，數十年來扶危濟困，並捐助教育項目，歷年捐款數以十億元計。
特首李家超對李兆基逝世表示哀悼，並向其家人致以深切慰問。李家超指，李兆基對推動香港的經濟發展以及繁榮穩定貢獻良多，形容他是傑出的商界領袖和企業家，又稱他多年來向多間香港和內地大學、高等教育院校慷慨捐款，是備受尊敬的慈善家。
6年前退休 兩兒子繼承千億家業
李兆基當年來港10年後，看準本港房地產需求上升，與郭得勝、馮景禧等8人合組公司進軍地產業，1963年再與郭、馮兩人創立新鴻基企業，當時3人被譽為商界「三劍俠」。他隨後於1976年創立恒基兆業地產集團，5年後上市，公司至今已發展成市值千億。2019年5月，李兆基以91歲之齡宣布退休，由兩名兒子李家傑和李家誠出任集團聯席主席，及至近年都未有公開露面。
1996年李兆基獲美國《福布斯》雜誌評為全球富豪榜排名第四位，而李兆基在今年的福布斯香港富豪榜以292億美元排第二位，折合近2,278億港元。他在2007年獲特區政府頒授大紫荊勳章，表揚其對教育和社會的貢獻。