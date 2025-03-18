「四叔」李兆基逝世 享年97歲 李家超哀悼：對香港貢獻良多

人稱「四叔」的恒基地產集團創辦人李兆基，昨黃昏在家人陪伴下逝世，享年97歲。1928年在廣東順德出生的李兆基，於1948年隻身赴港發展，及後建立他的事業王國。李兆基的出殯儀式及舉行日期，有待家族安排妥當後另行公布。

恒地昨晚「沉痛宣布」李兆基安詳與世長辭，並發訃告，形容李兆基是傑出的商界領袖，德望昭著，長袖善舞，又在1982年創立培華教育基金，致力為民族復興事業培訓國內領導人才，其後亦曾出任特區首屆籌委會暨推選委員會委員、獲國務院港澳辦任命為港事顧問等。李兆基並通過「李兆基基金」，數十年來扶危濟困，並捐助教育項目，歷年捐款數以十億元計。