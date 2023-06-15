《國安法》指定法官陳嘉信再涉司法抄襲 上訴庭：其判詞或不給予比重

處理律政司申請禁制歌曲《願榮光歸香港》聆訊的《港區國安法》指定法官陳嘉信，繼近日被揭發涉嫌「司法抄襲」，有多達98%判詞內容來自原告的書面陳詞後，他的原審判詞亦受到質疑。上訴庭昨審理另一宗由他原審的民事案時，再質疑陳嘉信的判詞是涉及「廣泛整合律師的陳辭」；上訴庭表明考慮上訴時，只會對他的判詞給予很小比重考慮，或不會給予比重。

案情指，鷹君集團後人羅啟瑞控告羅氏家族信託基金的民事案件，原審由陳嘉信處理。惟羅啟瑞提出上訴，質疑原審陳嘉信在判詞中廣泛地複述被告一方的陳詞，更錯誤地、一字不漏地引用，懷疑他處理案件時，沒有獨立思考。

上訴庭副庭長關淑馨指，上訴方指原訟庭的判辭整合律師陳辭，而上訴庭近日在「黃道益活絡油」案中已處理陳嘉信的抄襲問題，但本案的情況有別，因為上訴庭可以自行翻看文件，重新考慮原審的裁決，表明會以更嚴謹的標準檢視，對原審的判詞只會給予很小或不會給予比重。