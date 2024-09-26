國慶75周年｜維港煙花匯演海上交通管制和安全措施

因應在10月1日舉行的國慶煙花匯演，海事處當日將嚴格執行海上交通管制，並加強檢查觀賞船隻，以確保船隻符合安全要求。

兩個限制區分兩階段設立

當日下午2時至晚上約11時，將在灣仔香港會議展覽中心對開海面，設立禁區，禁止任何船隻進入。尖沙咀文化中心對開海面的限制區域1將在晚上6時30分至約10時實施以配合無人機表演，而維多利亞港中部的限制區域2將在晚上8時至約10時實施，除獲特別許可的船隻以外不得進入；獲批的定期渡輪則可維持服務至晚上8時30分。

觀賞煙花的船隻可在限制區和禁區外的指明範圍內觀賞，有關範圍在當晚7時至約10時實施。觀賞船船長須確保船上兒童有成人陪同和全程穿上救生衣，並須備存乘客和船員名單作應急用途。如海事處發現違規情況，會作出檢控。