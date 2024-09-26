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2024-09-26 17:25:01

國慶75周年｜維港煙花匯演海上交通管制和安全措施

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國慶75周年｜煙花匯演海上交通管制和安全措施

國慶75周年｜煙花匯演海上交通管制和安全措施

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因應在101日舉行的國慶煙花匯演，海事處當日將嚴格執行海上交通管制，並加強檢查觀賞船隻，以確保船隻符合安全要求。

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當日將在會展對開海面設立禁區，兩個限制區分兩階段設立。(資料圖片)

兩個限制區分兩階段設立

當日下午2時至晚上約11時，將在灣仔香港會議展覽中心對開海面，設立禁區，禁止任何船隻進入。尖沙咀文化中心對開海面的限制區域1將在晚上630分至約10時實施以配合無人機表演，而維多利亞港中部的限制區域2將在晚上8時至約10時實施，除獲特別許可的船隻以外不得進入；獲批的定期渡輪則可維持服務至晚上830分。

觀賞煙花的船隻可在限制區和禁區外的指明範圍內觀賞，有關範圍在當晚7時至約10時實施。觀賞船船長須確保船上兒童有成人陪同和全程穿上救生衣，並須備存乘客和船員名單作應急用途。如海事處發現違規情況，會作出檢控。

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匯演後限制區的東和西封鎖線會分階段解封。(海事處文件)

匯演後限制區的東和西封鎖線會分階段解封。(海事處文件)

東和西封鎖線會分階段解封

為使船隻有秩序地離開，匯演後限制區的東和西封鎖線會分階段解封。屆時西封鎖線將在晚上約10時解封。位於海港西面的觀賞船隻如需駛往東封鎖線方向，必須聽從海事處及警方在場人員指示；東封鎖線會因應維港的交通情況解封，預計限制區在晚上約1015分解封。

九龍公眾登岸梯級暫時關閉

為維持登岸秩序，九龍公眾碼頭的公眾登岸梯級會於晚上7時至約10時期間暫時關閉，而在限制區內的其他公眾登岸梯級會於晚上730分時至約10時期間暫時關閉。處方亦會在匯演結後，於九龍公眾碼頭、觀塘公眾碼頭以及中環九號和十號碼頭設立緩衝區，以確保船隻有秩序地讓乘客安全離船登岸。

海事處和警務處人員會在匯演後，於主要登岸設施維持秩序，船長及船員應提醒乘客預早收拾隨身物品及協助離船登岸，船長與乘客須聽從海事處及警務人員的指示。海事處及水警會加強執法，船長及船隻負責人亦應在出海前覆檢，詳情可留意海事處布告

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