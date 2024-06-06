《在這裏 為彼此 #HereWeAre》展覽今日舉行 三展區示展年輕人真實面貌

《在這裏 為彼此 #HereWeAre》系列活動今日舉行啟動禮，一連串活動在6月6日至6月16日向公眾免費開放。其中《在這裏 為彼此 #HereWeAre》的展覽部份於中環大館複式展室(1座)舉行，有三個主要區域，以展示香港青年的追尋與不安，以及各種掙扎、理想與期望。
三展區示展青年人故事
展覽的第一區域「青年人，是誰不是誰？」視像化地展現了各種與青少年有關的數據，亦展示了50位青年透過油泥塑像來表達「我心目中的自己」。這批「年輕藝術家」，包括不同中學和大專學生、 創意愛好者、基層家庭孩子，及少數族裔等等背景多元的年輕人。
第二區域「張力中，你我也走過」則透過不倒翁藝術裝置，象徵社會中不同聲音和力量的 碰撞，引領參觀者感受在日常中活中的壓力與反彈力，親身體驗青年人在成長和發展過 程中的掙扎。
最後，第三區域「為彼此，走下去」，展示多個3D打印陶藝創作，創作靈感源於13個青年的實驗故事，讓大家感受青年人踐行理想的追尋與熱忱。此外，大會將在特定日期(6月7-10日及 6月15-16日)舉辦開放式分享會，多個青年將於不同時段現身於展覽區域，與大家面對面交流，分享他們從心動到行動的轉念。
萬樂人：期待大家看到青少年的面貌
突破機構總幹事萬樂人表示，藉著今次 『突破』50周年《在這裏 為彼此 #HereWeAre》系列活動，期待大家看到的是當下青少年的面貌，當中有掙扎、有創意，有理想；是真實的、是立體的，是「雕刻生命」（Sculpting a life）。
精神健康諮詢委員會主席林正財在參觀展覽後指：「精神健康是整體健康不可或缺的一部份。在當今社會，青年面臨各種壓力和挑戰，他們需要的不單是物質上的滿足，亦有自我實現的需求。建立一個更加包容和理解的社會環境，其實亦對他們的發展非常重要。」
星期五辦研討會
在展覽之外，「突破」亦於6月7日（星期五）假中環大館賽馬會立方舉辦研討會，匯聚國際 學者和本地專家及相關議題的踐行者（見附件），共同探討青年「職志發展」及「精神健 康」等重要話題，並交流他們在社區實踐的經驗，共同探討「我們應當如何培育青少 年？」。