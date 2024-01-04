﻿垃圾徵費｜公屋回收便利點本月起陸續營運　每日回收廚餘較去年多三成

環保署至今已在各區路旁和政府設施等，展示超過1,200條宣傳橫額。(資料圖片／政府新聞處)

本港今年4月1日起實施垃圾徵費，政府早前表示「公共屋邨社區回收網絡」擬在去年底擴展至50個公共屋邨。環保署今日(4日)表示，剛完成在50個公共屋邨設立小型「回收便利點」的標書評審工作，稍後將批出服務合約。除已投入服務的「綠在葵芳」、「綠在大窩口」和「綠在啟業」，其餘將於本月起陸續開始營運。

廚餘收集年內擴至所有公屋

環保署又指，過去一年持續擴大廚餘回收服務、已於去年9月完成為100座公屋安裝智能回收桶收集廚餘，目前整體廚餘回收量已達每日200公噸，比去年上升約三成，廚餘收集服務今年內會逐步擴展至全港所有公共屋邨。