﻿垃圾徵費｜公屋回收便利點本月起陸續營運　每日回收廚餘較去年多三成

本港今年4月1日起實施垃圾徵費，政府早前表示「公共屋邨社區回收網絡」擬在去年底擴展至50個公共屋邨。環保署今日(4日)表示，剛完成在50個公共屋邨設立小型「回收便利點」的標書評審工作，稍後將批出服務合約。除已投入服務的「綠在葵芳」、「綠在大窩口」和「綠在啟業」，其餘將於本月起陸續開始營運。
廚餘收集年內擴至所有公屋
環保署又指，過去一年持續擴大廚餘回收服務、已於去年9月完成為100座公屋安裝智能回收桶收集廚餘，目前整體廚餘回收量已達每日200公噸，比去年上升約三成，廚餘收集服務今年內會逐步擴展至全港所有公共屋邨。
宣傳方面，環保署截至上月底，已為物業管理業界和業主組織舉辦52場網上簡介會，亦正與物業管理業監管局合作舉辦有關垃圾收費的認可培訓講座。此外，截至上月底環保署已在各區路旁、政府設施及公共屋邨展示超過1,200條宣傳橫額、在240輛巴士、100輛小巴及18艘渡輪展示廣告等，本月稍後亦擬開始宣傳購買指定袋或指定標籤的安排。
強調垃圾徵費「適應期」仍會執法
農曆新年將至，不少市民都會大掃除。環保署鼓勵市民清理垃圾時，妥善分類可回收物及廢物，若把垃圾和回收物分別交到垃圾收集站和「綠在區區」設施，對公共衞生和促進資源循環大有幫助，政府會全力配合加強人手安排，詳情稍後公布。環保署強調，垃圾徵費生效後首6個月「適應期」內，政府仍會對亂拋垃圾的行為採取執法行動。