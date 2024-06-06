「城市景昔」App增鯉魚門6景點 今昔對比落實香港無處不旅遊

香港無處不旅遊，豐厚歷史文化背景，加上港產片在全球都有捧場客，電影取景之處對旅客有一定吸引力。由旅遊事務署推出的文化創意旅遊項目「城市景昔」，擴展至鯉魚門6個指定地點，遊人只須使用手機應用程式，掃描安裝在指定地點的「AR時鐘」，即可體驗歷史全景圖像；現有部分指定地點亦加入電影元素，掃描後便會播出相關電影片段，如中環皇后像廣場、砵甸乍街等地可看到《毒舌大狀》取景的片段。有鯉魚門商戶相信，項目可吸引市民旅客走進鯉魚門較入位置，帶旺當人流。

城市景昔應用程式由香港城市大學團隊製作，團隊把由歷史照片和本地藝術家重製的歷史全景圖像結合3D建模，重構景點昔日面貌。旅客從智能手機鏡頭下，將歷史場景與現場實景作對比，並輔以相關資訊及有趣的3D動畫。連同新增6個鯉魚門景點將增至34個；鯉魚門景點各有主題，包括「鯉魚門歷史及文化發展」、「天后宮起源和歷史」、「鯉魚門海鮮業發展」等，展示三家村、海濱學校、鯉魚門燈塔等標誌。鏡頭之下，旅客可看到如昔日海濱學校的學生在沙灘上奔跑、收集貝殼的場景。