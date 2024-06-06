「城市景昔」App增鯉魚門6景點 今昔對比落實香港無處不旅遊

香港無處不旅遊，豐厚歷史文化背景，加上港產片在全球都有捧場客，電影取景之處對旅客有一定吸引力。由旅遊事務署推出的文化創意旅遊項目「城市景昔」，擴展至鯉魚門6個指定地點，遊人只須使用手機應用程式，掃描安裝在指定地點的「AR時鐘」，即可體驗歷史全景圖像；現有部分指定地點亦加入電影元素，掃描後便會播出相關電影片段，如中環皇后像廣場、砵甸乍街等地可看到《毒舌大狀》取景的片段。有鯉魚門商戶相信，項目可吸引市民旅客走進鯉魚門較入位置，帶旺當人流。
城市景昔應用程式由香港城市大學團隊製作，團隊把由歷史照片和本地藝術家重製的歷史全景圖像結合3D建模，重構景點昔日面貌。旅客從智能手機鏡頭下，將歷史場景與現場實景作對比，並輔以相關資訊及有趣的3D動畫。連同新增6個鯉魚門景點將增至34個；鯉魚門景點各有主題，包括「鯉魚門歷史及文化發展」、「天后宮起源和歷史」、「鯉魚門海鮮業發展」等，展示三家村、海濱學校、鯉魚門燈塔等標誌。鏡頭之下，旅客可看到如昔日海濱學校的學生在沙灘上奔跑、收集貝殼的場景。
指定地點加電影元素
至於之前的28個指定地點，包含中環、山頂、深水埗、油麻地等，部分地點如中環、油麻地等地亦加入電影元素，市民在指定地點掃「AR時鐘」，會播放相關電影取景的片段。電影包括《毒舌大狀》、《梅艷芳》、《新不了情》、《無間道III：終極無間》和《龍虎風雲》等。團隊透露活動計劃加入大坑，並適逢電影《九龍城寨之圍城》大受歡迎，將擴展至九龍城區。
負責製作全景圖成員之一的插畫藝術家小仙玉表示，製作昔日全景圖並不容易，幸好在外地網站找到很多鯉魚門舊照，讓她完成全景圖，有感「外國人真係好鍾意香港文化」。她又提到，自己最滿意的作品是1970年代的宇宙海鮮酒家，因她花了不少工夫重現當時的員工制服。
商戶：吸引旅客多探索
宇宙海鮮酒家於1970年由羅氏家族開辦，在1973至2006年間經過轉讓和多次易名，現在酒家以「南大門」命名，仍由羅氏家族後代經營；南大門董事總經理羅國興表示，「南大門位於鯉魚門街尾，好少人行到入去。」而AR時鐘可以吸引市民探索該區不同地點，相信可以增加酒家附近一帶人流。
羅國興又指，疫情後至今生意仍未大幅反彈，如4月生意額較疫情前跌四成；酒家亦有推出套餐折扣促銷，希望政府多加宣傳鯉魚門，並為興建中的鯉魚門海旁公眾泊岸設施和海濱長廊添置旅遊配套，讓旅客更有意欲到訪。