《基層醫療健康藍圖》出爐提5重點　包括推廣一人一家庭醫生　盧寵茂：盼港「長啲命更遲啲病」(持續更新)

醫務衛生局長盧寵茂等今日下午(19日)公布《基層醫療健康藍圖》，當中會提出5項重點，包括一、建立社區基層醫療系統，市民毋須每次到醫院求醫；二、加強基層醫療服務管理；三、整合基層醫療健康資源；四、規劃基職醫療人手；以及五、透過一人一健康戶口，令市民知道自己所患何病以及服食何藥，再透露數據分析，令政府知道整體社會健康狀況，以便將來將資料投放在甚麼地方等，當中包括推廣一人一家庭醫生，以及推出慢性疾病共同治理計劃，資助市民在私營醫療界別診斷和管理糖尿病和高血壓等慢性疾病。

設兩機構 包括 基層醫療署

此外，當局會成立兩個機構，包括成立「基層醫療署」，負責決策、分配資源及制定準則，希望藉此監測健康，以及成立「策略採購統籌署」。整合數據方面，當局希望建立一站式醫療服務電子平台，推廣「醫健通」作個人健康戶口。另外，當局會加強基層醫療服務培訓，在基層醫療名冊下制定培訓要求，並逐步加強中醫師、社區藥劑師等專職醫療人員提供基層醫療服務的角色。