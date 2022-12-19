《基層醫療健康藍圖》出爐提5重點　包括推廣一人一家庭醫生　資助市民到私營醫療機構就醫 (持續更新)

此外，當局會成立兩個機構，包括成立「基層醫療署」，負責決策、分配資源及制定準則，希望藉此監測健康，以及成立「策略採購統籌署」。整合數據方面，當局希望建立一站式醫療服務電子平台，推廣「醫健通」作個人健康戶口；另當局會加強基層醫療服務培訓，在基層醫療名冊下制定培訓要求，並逐步加強中醫師、社區藥劑師等專職醫療人員提供基層醫療服務的角色。

醫務衛生局長盧寵茂等今日下午(19日)公布《基層醫療健康藍圖》，當中會提出5項重點，包括一、建立社區基層醫療系統，市民毋須每次到醫院求醫；二、加強基層醫療服務管理；三、整合基層醫療健康資源；四、規劃基職醫療人手；以及五、透過一人一健康戶口，令市民知道自己所患何病以及服食何藥，再透露數據分析，令政府知道整體社會健康狀況，以便將來制定醫療政策等，當中包括推廣一人一家庭醫生，以及推出「慢性疾病共同治理」計劃，資助市民在私營醫療界別診斷和管理糖尿病和高血壓等慢性疾病。

盧寵茂：料 慢性病患者將增至300萬人

盧寵茂表示，本港是全球人均壽命最長的地區，隨著人口老化，慢性疾病也日益普遍，預計10多年後，慢性病患者會由220萬人增至300萬人，因此必須作出改革，調整現時「重治療、輕預防」至「重預防、輕治療」，做到「長啲命，更要遲啲病」，以免公營醫療體系不勝負荷，遂推出今次《基層醫療健康藍圖》，希望做到疾病「早發現，早治療」。

優化長者醫療券計劃 鼓勵長者用資助進行慢性疾病篩查

醫務衛生局副局長李夏茵續指，慢性病中高血壓和糖尿病，約一半患者為隱性，每3名患者就有1人有併發症，假如患者到出現併發症才求醫，醫療成本高於沒有出現併發症的病人2倍，故如果可及早發現和治理，患者可避免出現併發症，亦可減少醫療負擔，政府會推廣「早發現、早治理」，讓市民病向淺中醫，措施包括優化長者醫療券計劃，鼓勵長者用資助進行慢性疾病篩查等評估，長者可使用至少1,000元醫療券於預防疾病和管理健康等用途後，自動增添的500元才會自動發放到戶口。

她又指，現時香港有約1.5萬名醫生，《基層醫療名冊》就有約2,600人，她不希望人手問題窒礙基層醫療發展，相信推出計劃後會有更多醫生加入。