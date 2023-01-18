《基本法》23條立法冀年內完成 李家超︰針對防範間諜活動偽裝組織

香港於2020年訂立港區國安法，而李家超早前已表示基本法清晰訂明要為23條立法是憲制責任。李家超接受《商報》訪問時指，保安局已完成立法初稿，照顧各種保安情況；但經歷過外國勢力，不斷嘗試干預香港事務，他認為穩妥防範工作甚為重要，盼可阻嚇想危害香港的外國勢力。

行政長官李家超指，希望最快今年內完成《基本法》23條立法，並透露保安局已完成立法初稿，但為預防出現最極端情況，已要求保安局草擬第二稿，針對防範間諜活動、偽裝組織，以及新媒體、新科技等危害國家安全的手段。

李家超舉例，很多外國代理人組織，在香港用其他名稱偽裝，如「機構」或「研討會」，計劃危害香港。部分這些組織已被當局控告或自己關門離開。他稱，如有一道防火牆，這類組織知道香港有防範措施，或不會來香港。

李家超透露，就《基本法》23條立法，已要求保安局草擬第二稿，條例會針對防範間諜活動、偽裝組織，以及新媒體、新科技等危害國家安全的手段。他補充指，香港奉行普通法，有很多普通法國家在管理防範均做得不錯，故已要求保安局和律政司做更多研究，如其他普通法國家的管理防範工作，希望今年內或最遲明年完成工作。

打擊假新聞冀業界自律處理

談及打擊假新聞，他則指，要分為假信息和危害國家安全；他形容《港區國安法》落實後，媒體的專業有進步，但新聞界要留意，仍有人利用媒體做另類的事，包括宣揚一些政治目的，甚至是私人利益目的，例如有人藉眾籌後「走佬」或洗黑錢。當局正研究外國法律，但最理想是新聞界定指引及規矩，以自律方式處理。