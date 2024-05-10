「多元出路資訊Show 2024」一連兩日九展舉行　全日制經本地評審專上課程總學額料約4.6萬個

展覽會同時舉辦逾10場主題講座

展覽會開幕典禮由自資專上教育委員會轄下支援措施小組委員會主席梁嘉麗擔任主禮嘉賓。委員會委員及自資專上教育院校和相關機構代表亦有出席。展覽會介紹經本地評審的專上課程，包括獲納入政府資助計劃的課程、職業專才教育課程及應用學位學士課程、應用教育文憑課程，以及相關資訊平台，包括經評審專上課程資料網、專上課程電子預先報名平台、自資專上教育資訊平台及資歷架構等。展覽會同時舉辦逾10場主題講座介紹多個課程、升學準備及策略，並設有專上學生分享環節。