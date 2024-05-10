「多元出路資訊Show 2024」一連兩日九展舉行　全日制經本地評審專上課程總學額料約4.6萬個

教育局主辦的「多元出路資訊Show 2024」展覽會，今日(10日)起一連兩日在九龍灣國際展貿中心二號展貿廳舉行。展覽會共有約30所專上院校和機構參與，為高中學生、家長及教師提供有關多元出路的最新資訊，協助學生在規劃升學途徑及就業出路方面作好準備。在2024／25學年，各院校可提供的全日制經本地評審專上課程總學額預計約46,900個，當中包括約22,400個學士學位及約24,500個副學位學額。不少院校亦提供應用教育文憑和其他課程，將有足夠學額讓成績達標的學生在本港升學。
展覽會同時舉辦逾10場主題講座
展覽會開幕典禮由自資專上教育委員會轄下支援措施小組委員會主席梁嘉麗擔任主禮嘉賓。委員會委員及自資專上教育院校和相關機構代表亦有出席。展覽會介紹經本地評審的專上課程，包括獲納入政府資助計劃的課程、職業專才教育課程及應用學位學士課程、應用教育文憑課程，以及相關資訊平台，包括經評審專上課程資料網、專上課程電子預先報名平台、自資專上教育資訊平台及資歷架構等。展覽會同時舉辦逾10場主題講座介紹多個課程、升學準備及策略，並設有專上學生分享環節。
一連兩日的展覽會免費入場，無需預先登記。今年教育局攤位更增設互動遊戲。參加者完成指定任務，可獲小禮物乙份，送完即止。歡迎所有中學生，特別是應屆畢業生，家長及教師參與。