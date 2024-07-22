「大食鬼」重回九十年代模樣 城巴盼經典巴重新載客上路

深度遊成為旅遊發展大趨勢，擁有8輛經典巴士的城巴表示，現行法例並不容許曾註銷車輛重新登記，因此有關巴士只能以類似1比1模型的方式公開展出，而不可「出牌」在路面行走甚至載客。城巴希望與政府合作尋求解決方案，讓市民和旅客能夠乘搭經典巴士感受舊日情懷，同時帶動旅遊業發展。

今年成立45周年的城巴，最近完成復修一輛於九十年代最具代表性的豪華巴士利蘭「大食鬼」，包括重新翻噴車身、在車內重新配置當年的灰、紅、黃間條座椅和紅色窗簾等，還原當時的豪華巴士情景。城巴透露，整個復修過程歷時兩年，過程包括向同事徵集當年巴士車內外的照片，以及翻查不少歷史文件等，形容是「原汁原味」還原。

連同「大食鬼」，城巴目前擁有8輛已退出載客行列多年的經典巴士，並由工程團隊保養至能夠載客的標準。不過，城巴指這批巴士退役時已被其他新車取代，車輛登記已經註銷，在現行法規下巴士並不可以重新登記，因此現時只能以類似1比1模型的方式公開展出。城巴董事總經理李卓豪表示，希望與政府尋求解決方案，讓市民和旅客能夠乘搭經典巴士，回味舊日香港情懷。

李卓豪又稱，不少內地和海外城市，經典巴士已經成為吸引旅客的獨特旅遊景點，旅客可透過乘搭體驗感受當地歷史風情，城巴希望把經典巴士塑造成「移動的旅遊景點」，既可帶動本港旅遊業發展，亦可讓旅客了解本港數十年來的交通和社會發展，成為本港獨特的深度遊體驗。同時，他認為新一代亦可親身體驗經典巴士，了解巴士在不同年代的配套和定位，可促進人文交流和加深認識公共交通發展。

負責修復「大食鬼」的友哥在城巴工作多年，見證著該車款出牌、投入服務至退役，當得悉公司決定復修「大食鬼」後感到興奮，形容這輛巴士是他的老朋友。他續說，完成修復的巴士狀態更勝當年、冷氣系統十分強勁，不少朋友都期望能盡快體驗團隊的修復成果。城巴昨日於沙田第一城的社區展覽活動中展出「大食鬼」，吸引大批巴士迷和市民到場，一睹往日豪華巴士的風采。