「好客之道」運動啟動　楊潤雄：有信心港人本身基因都是好客

為落實本港「無處不旅遊」理念，政府啟動「好客之道」運動，覆蓋全港18區，包括學校、大小商戶及各行業等。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今(3日)在啟動禮上指，過去曾經在媒體上，看到旅客受到不禮貌對待的個別個案，認爲這一小撮害群之馬影響廣大高質素服務界別的前線人員，亦有損香港形象，當局希望鼓勵及推動社會各個階層，積極參與推廣好客之道，熱情接待旅客。他又說，對香港人有信心，認為「香港人本身的基因都是好客和禮貌」。

學校辦禮貌大使 18區動員推宣傳活動 楊潤雄指，夏寶龍主任指出香港要落實「無處不旅遊」理念，香港同時要弘揚熱情好客的精神，不斷提升服務質量，才能將香港「最佳旅遊目的地」的金字招牌擦得光亮。上周旅發局已向業界代表分享推廣全城好客之道的最新工作，反應非常正面，業界預告會配合「好客之道」運動，發揮協同效應，政府亦已為業界製作培訓短片及嘉獎優質旅遊服務計劃，鼓勵業界發揮好客精神。 社區方面，楊潤雄指旅遊義工計劃將會進一步招募更多市民，尤其是青年人，希望他們走到前線，在旅客資訊中心，分享各種旅遊主題的知識及建議，旅發局今亦會推出全新的宣傳片，鼓勵大眾市民「行多一步、好客之道」。

署理教育局局長施俊輝發言時指，局方將為學校提供教與學資源，推動與禮貌主題相關的學習活動，例如透過學生手冊、校規、周會、旅遊與款待科等相關科目及課外活動等，教導同學在日常生活中實踐以禮待人，教育局亦會透過公益少年團會員學校的網絡，從中選出學生擔任禮貌大使，今日會向學校發出通函，鼓勵全港學校一同推動「好客之道」。 民政事務總署就指，會在兩方面支持今次運動，包括推動社區參與，18區民政事務處會聯同轄下的地區青少年發展及公民教育委員會，籌備活動向市民宣傳「好客之道」訊息，在社會宣揚友善和禮拜的文化，以及18區民政處亦會在地區層面廣泛宣傳「好客之道」訊息，派發宣傳品、播放短片等。