「學校起動」職場體驗計劃 下周一起動 三十家商業機構為高中學生提供實習職位

「學校起動」職場體驗計劃 下同周一起動 三十家商業機構為高中學生提供實習職位

「學校起動」計劃基金會委員會今(12日)宣佈，旗下「學校起動」職場體驗計劃在復常後將於七月十七日(下星期一)正式全面起動。暑假期間，逾三十家商業機構會為來自四十三間中學的一百四十多名高中學生提供實習職位，讓學生參與為期兩至四星期暑期實習，親身體驗真實的職場工作環境。「學校起動」計劃基金會委員會希望，藉是次活動讓同學及早認清志向，裝備自己在起跑線，抓緊未來的發展機會。

設有五個職場「影子」實習職位 體驗高級行政人員工作 「學校起動」職場體驗計劃於2012年推出，旨在讓基層高中學生不用待至上大學，仍能搶先於具規模的企業體驗職場生活；從而有助他們發掘個人潛能、探索職業志向及增加青年上流空間。 計劃中學生需通過正式的求職程序，包括選擇職位、撰寫求職信及參與面試等，而通過甄選的學生會到各企業進行實習。此外，今年亦設有五個職場「影子」實習職位，讓同學隨高級行政人員工作一至三天，體驗他們的日常工作，近距離互動交流。