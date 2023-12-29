「學生動源」前召集人鍾翰林抵英尋求庇護　稱被國安要求做線人兼返內地「旅遊」

已解散的學生組織「學生動源」前召集人鍾翰林今(29日)在社交網站指，在當地時間星期三(27日)晚到達英國，尋找政治庇護，並坦言相信在「可預見的將來，也不可能再次回到香港這個家」，感到心情沉重。他又聲稱，曾被國安人員向他提出到內地「旅遊」，拒絕後被國安人員質問是否仍有從事危害國家安全的活動所以遲疑。

稱 獲釋後每日都恐懼 懲教要求一年監管令 現年22歲的鍾翰林在2年前承認違犯《港區國安法》下的分裂國家與洗黑錢罪，被判監3年7個月。他聲稱在2020年7月在元朗突然被近10名國安人員從後撲出來制服，並搶走他的電話，自今年6月刑滿獲釋以來，「每日都恐懼同樣的往事會否再次重演」，害怕在街上使用電話，擔心會再次被國安人員拘捕，每次被國安人員約見，他都充滿恐懼。他在出獄前已經接獲警告，提醒他未來一年內不要離境，懲教署對他的一年監管令亦加入特別條款，包括禁止發布被視為危害國安的物品及禁止公開發言等。

鍾翰林續指，出獄後國安人員每隔2至4周會與他會面，他被約到隨機地點登上七人車去到未知的地方，每次都須交代過去數周的行蹤，又指國安人員提出支付線人費，要求他提供其他人士的資料，以證明已經改過自新，樂意投誠；在9月時國安人員更向他提出到「中國大陸旅遊」，他擔心會被「送中」，遂以自己無法申請到回鄉證為由推搪，對方指可以安排，並派人陪同他到內地，要求他再作考慮，並被質問是否仍然有從事危害國家安全的活動所以遲疑。