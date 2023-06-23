《守城前傳》被質疑未通過電檢偷步公映　電影管理處：對政府無約束力

由林超賢執導、以香港警察為主題的電影《守城前傳》，周二(20日)在警察總部舉行首映會。但有網媒翻查電影檢查監督分級資料庫顯示，不論是片名、導演名、或者過去90日，都沒有相關影片的評級紀錄。報道又指，有關影片仍在申請電檢中，預料本周五才可領取上映「核准證明書」，質疑警方變相涉嫌「偷步公映」。而警方兩年前同一宣傳片《守城》，最近補辦電檢申請後，亦會在本周五才獲批上映「核准證明書」。

電影管理處：對政府無約束力

不過，電影、報刊及物品管理辦事處回覆傳媒時指出，根據香港法例第1章 《釋義及通則條例》，任何法例除非明文訂定，或其必然含意顯示該法例須對政府具約束力，否則對政府不具約束力；因此電影檢查條例(第392章)對政府不具約束力，並不適用於政府放映的影片，包括由香港警務處於警察總部就《守城前傳》的放映。

警方發言人則表示，《守城前傳》是警方的宣傳短片，就《守城前傳》的放映，警方已按相關法例及規例跟進處理。至於為何法例對警方影片不具約束力，仍會申請「核准證明書」。據了解，是警方估計周六晚在無綫電視放映《守城前傳》後，或會吸引公眾人士向警方申請授權播片，故警方先呈交電檢申請，以便利有興趣人士，可向警隊借用影片並在電影院向公眾播放。