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2023-11-15 04:31:58
日報

「寬待政策」制度非競委會獨有 提供更大誘因以助調查及提控

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競委會

競委會形容申請寬待要「鬥快」。(李睿哲攝)

這宗合謀訂定佣金案件，並非競委會首次利用「寬待政策」協助調查。《競爭條例》第80條列明，競委會可與任何人訂立寬待協議，訂明不會對其展開法律程序，以換取該人在調查或法律程序中與競委會合作。競委會2015年推出「寬待政策」後，去年修訂個人寬待政策並提供更清晰指引和更大誘因。

就「寬待政策」引起鼓勵「篤灰」的質疑，大律師陸偉雄向本報稱，寬待政策是好的工具，欣賞今次競委會做法，「如果雷厲風行，所有人都要告晒，就會跌咗一個困境，冇足夠證人反而告唔到。」他指出，「寬待政策」制度非競委會獨有，本地刑事案件亦偶有出現污點證人，社會都能接受，「如果唔俾豁免(權)，個個都唔認罪就檢控唔到，因為好多罪行，冇人出嚟講就冇人知道佢犯法。」他續說，「寬待政策」制度可令合謀雙方不信任、減低團結程度，有利減少合謀現象，「如果係攬住一齊死，反而鼓勵佢哋更齊心，一齊秘密做嘢。」

翻查報道，競委會曾接獲告密者通知，揭發資訊科技公司「Quantr Ltd」涉於2017年海洋公園招標資訊科技服務時，與告密者的競爭公司交換報價意向，嘗試協調中標公司；該告密者亦與競委會按《寬待政策》訂立協議，訂明競委會不會向告密者一方展開法律程序。競委會其後向Quantr發出違章通知書，但對方拒絕遵守，遂於2020年入稟追究Quantr及其董事。競委會時任行政總裁冼博崙指，該案是首個源於企業成功申請寬待而入稟的個案，形容為「一個重要里程碑」。

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