「屠龍小隊」涉串謀作出爆炸案　今選出9人陪審團

「屠龍小隊」及另一無名小隊，在2019年計劃遊行時在灣仔準備2個炸彈埋伏警方，同時安排槍手於高處亂槍掃射。7名被告分別否認串謀作出爆炸、謀殺及籌集財產以作出恐怖主義行為等罪。高等法院今日選出9人陪審團，預料控方明天將讀出開案陳詞。

7名被告否認控罪

6名男被告張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦及許湛榮，同被控一項「串謀犯對訂明目標之爆炸」罪，指他們於2019年8月1日至2019年12月8日期間，在香港串謀其他人意圖導致他人死亡或遭受身體嚴重傷害。6男另被控交替控罪、串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸罪。