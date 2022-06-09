「屯門娜娜」式表演騷涉違規收利是 協會：利是入面係裝修卡片 (多圖)

【13:20更新】協會最新回覆
音樂過來人協會上月28日於西九龍中心舉行「慈善之聲大匯演」，其中一名表演者在演唱過程中，被拍攝到收取利是過程，引發網民熱議。音樂過來人協會主席白小姐今日(9日)回覆本報，為當日事件解畫。
白小姐解釋謂，活動當中「慈善之聲」字眼只是活動綽頭，如「慈善之王」、「慈善之家」等，澄清並非真正慈善籌款活動。她說：「我哋只係做慈善去幫啲退休人士、追夢嘅人去學唱歌，提供平台畀佢哋表演，我哋協會無搞活動，叫人哋捐錢。點知出到嚟，畀人拍片有抹黑，話要報警，真係好傷心。我諗嗰啲屯門大媽，同我哋嘅表演者個款，都仲有一段距離吓話？」
至於當日表演情況，白小姐則指沒辦法控制歌手與歌迷之間的互動，「嗰日有人送花、送心意咭、送粽，我都呼籲咗幾次人群唔好聚集，但有歌迷太熱情衝埋嚟，都係無辦法。」至於網民最關心有表演者收利是的問題，她則指：「嗰啲利是佢哋自己收，無畀我哋協會嘅。不過問返，嗰啲利是入面唔係錢，有啲係裝修咭片，寫住得閒搵佢哋裝修嗰啲。」
「屯門娜娜」式表演收取利是過程
【6月8日14:37更新】音樂過來人協會上月28日於深水埗西九龍中心1樓大堂表演區，聲稱舉行慈善大匯演，期間一名身穿「金光閃閃」斜肩舞衣的中年大媽，一邊演唱陳慧琳的《花花宇宙》，一邊至少三度收取台下觀眾給予的利是。相關行徑有如昔日「屯門娜娜」，一邊唱歌一邊收酬勞賣力演出做法，引發網民熱議。
而其後，音樂過來人協會facebook官網亦顯示，當日至少邀請12名歌手在下午在上台獻唱，其中被指收利是的大媽在事後亦獲協會頒發感謝狀，以示感謝她到場表演。協會更在帖文稱，「部份觀眾過份熱情，自行上前送上禮物及心意，給予歌手鼓勵支持，盛情難卻可以理解，觀眾但求開心，一表心意！」
協會至今未回應
本報記者今日(8日)致電協會查詢相關利是去向，以及相關活動是否已向社署公開籌款許可證，至今仍未獲回覆。根據《簡易程序治罪條例》(香港法例第228章)，任何人士為慈善用途在公眾地方組織、參與或提供設備以進行任何籌款活動、或售賣徽章、紀念品或類似物件的活動，或為獲取捐款而交換徽章、紀念品或類似物件的活動，須向社會福利署署長申請公開籌款許可證。