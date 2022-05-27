【康健醫療 抗疫專輯】 與香港市民風雨同路三十載 月內向全港學童免費派發數十萬個快速檢測包

康健醫療紮根香港33年，一路走來，以健康成就美好生活為發展使命，以向市民提供優質醫療服務為己任。面對前所未有的新冠肺炎疫情，康健醫療貫徹履行「取諸社會，用諸社會」的企業社會責任，急民所急、解民所困，致力於抗疫事業。

疫情無情，人間有愛。康健醫療繼2020年疫情爆發之初發起「口罩暖萬心行動」向有迫切需要的基層學童和病童免費派發逾3萬個口罩後，眼見第五波疫情高峰令公營醫療不勝負荷，康健醫療今年3月啟動「康健360」會員計劃，向全港市民送出永久免費會籍，提供一系列會員尊享的醫療保健服務，冀協助紓緩本地醫療壓力。

派數十萬個檢測包 惠及數萬學童家庭

上月中旬，教育局宣佈全港幼稚園、小學及中學自4月19日起逐步復課，並要求學生每日上學前須進行快速檢測且呈陰性才准回校。然而，市面快速檢測包供應短缺、售價居高不下，對不少學童家庭構成壓力和負擔。有見及此，康健醫療透過「康健360」會員計劃，於4月19日至5月19日期間，在遍佈港九新界的三十多間康健醫務中心設置派發點，向學童家庭每週免費派發5個快速檢測包，累計派發數十萬個快速檢測包幫助學童返校上課，深得家長歡迎及認同，受惠家庭數以萬計。

