​康文署健身室使用新安排　月票持有人須透過SmartPLAY預約

康文署宣布，市民可經SmartPLAY購買健身室月票。在新安排下，由9月1日起，健身室月票的預售期由90天改為30天，而月票有效期維持不變。現時，健身室月票持有人須前往健身室，以先到先得方式登記使用健身室設施。如入場配額已滿，月票持有人須在現場排隊等候。為了方便使用者，11月1日起將推行新安排，月票持有人須透過SmartPLAY預訂7日內的健身室時段，每日可預訂節數不限。無論使用者持有月票或時票，一律由上午8時開始可預訂7天後的健身室設施時段，如11月1日上午8時起，可以先到先得方式預訂11月7日的時節。

可在自助簽場機登記使用設施

已預訂健身室時段的使用者可在預訂時段開始前15分鐘內，在設於健身室外的自助簽場機使用香港身份證正本登記使用設施，並可一次過登記已預訂的相連段節。已預訂健身室時段的月票或時票持有人，如無法到場，應盡早取消已預訂的時段。使用者最遲須於預訂時段開始前1天透過SmartPLAY系統取消預訂。如預訂健身室時段人士在60天內曾有2次不取場及／或不在場使用的紀錄，其預訂健身室及其他體育設施資格會在第2次不取場及／或不在場使用當日起計2天後暫停，為期90天，月票持有人亦不會獲退還全部或部分已繳的月票費用。