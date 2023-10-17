Book場注意｜「康體通」全新系統11.9啟用 10月底起實施過渡安排(附詳情)

康文署今日（17日）宣布，全新智能康體服務預訂資訊系統SmartPLAY（沿用目前康體通中文名稱）11月9日上午7時正式啓用，取代11月6日起停止運作的Leisure Link系統。康文署提醒所有人士必須預先登記及完成認證，方可使用SmartPLAY系統報名參加活動和租訂設施；現有Leisure Link用戶亦須重新登記。
新舊系統11月6日至8日進行資料遷移、報告核對和線上數據驗證、覆檢所有系統設備，包括網絡安全保護設備，以確保新系統運作正常，這3日期間SmartPLAY登記亦會暫停。為確保順利過渡，康文署10月底至11月中實施過渡安排。
此外，由11月1日起個人預訂補場安排將會取消，如已預訂的設施未能提供使用，將可按現行機制或透過SmartPLAY系統辦理退款。
增至1萬用戶同時登入系統
新系統除設有基本的預訂功能外，亦會推出多項優化功能，包括提升容量以同時容納更多用戶登入系統（由現時約1,000名增至10,000名），方便更多市民更快捷登入系統。
康文署在約240個康樂場地（包括各區康樂事務辦事處）共設立375個全新SmartPLAY智能自助服務站，為市民一次過完成登記、身分認證和啓動帳戶。欲了解更多關於SmartPLAY的資料，可瀏覽SmartPLAY網頁（www.smartplay.lcsd.gov.hk）或致電SmartPLAY熱線3954 5150。