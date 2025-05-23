「彩虹落幕時」系列之三｜舊屋邨有諗頭 新公屋失美感 建築師：屋邨保育須思考

1965年、即彩虹邨落成後的數年，因其注入「包浩斯」(Bauhaus)風格元素，空間布局具美感且具人性化的設計，使它獲得香港建築師學會頒發最高榮譽的「銀牌獎」。香港建築師學會副會長、建築師潘浩倫直言，彩虹邨的設計於當年屋邨而言，「無邊條好得過呢度」。政府銳意縮短公屋輪候時間，蓋公屋強調提速提量，對屋邨保育的著墨卻不多。彩虹邨重建在即，昔日的特色打卡位能否再現？潘浩倫認為，屋邨保育絕對要思考。記者：朱慧恩 彩虹邨是由巴馬丹拿建築及工程師有限公司設計，融入「包浩斯」風格元素；加上設計時樓與樓之間營造出層次與空間感，其恍如「小城鎮」的設計概念，使它獲得建築師學會的大獎。潘浩倫表示，彩虹邨的設計概念是希望做一個小城鎮，「就如中間一個廣場，有街市有店舖，有行街的感覺。」

公共空間逐漸消失 建築設計上，彩虹邨與今天的新式公屋有很多不同之處。潘浩倫舉例指，當時的屋邨密度不像現在的高，會利用很多平台創造出大空間，例如彩虹邨的籃球場，下層就是停車場。此外，舊式屋邨亦很善用空間，為居民預留休閒地方。他指，如樓梯口或電梯口對出的空間較大。後來，到「Y型樓」的年代，「每兩三層樓都有一個大lobby，中間設有公共空間。」直至2000年代始，公屋單位的面積變得較「緊張」，加上發展方向欲與私樓「睇齊」，令公共空間逐漸收窄。 相比起以往樓層不高但錯落有致的屋邨設計，現在的都是標準式的設計。他認為，保育現有屋邨是一個值得關注的議題。事實上，香港建築師學會去年曾就彩虹邨重建去信房屋局，促政府在拆除與保育之間取得平衡。現時一些屋邨重建後，也有做相關保育工作，例如蘇屋邨既保留一兩個舊時的建築，亦有一些紀念展。不過，潘浩倫認為，現時政府保育屋邨的方式，未必是很「劃時代」。 潘浩倫指出，不論是建一條屋邨，還是一個新市鎮，政府所作的決定，都影響着整個城市的景象。「標準化形式的弊病是，Identity(特徵)減弱了，變得很重複和單一。」他認為，一個城市既有的脈絡和布局應該要延續，香港亦應該要思考如何做得較好。

西環邨善用擺位營造空間感 潘浩倫曾經就一本以西環邨為主題的書作撰文，詳述了西環邨的設計特色。他認為，那個年代的屋邨設計會善用大廈擺位營造空間感，像西環邨，就利用山坡設計出梯台特色；馬頭圍邨則是利用長條型大廈圍出花園。 政府目標是把明年的公屋綜合輪候時間下降至平均4.5年，目前維持在5.3年。若要加快公屋興建的速度，重建必然比保育更省時。潘浩倫認為，雖然重建一定比改造一幢舊建築的成本要低，但在考慮金錢的同時，亦應該要思考城市的保育，以及對下一代的投資。

他山之石：法國530戶公寓改造不清拆僅改建 在外國，不乏公共房屋不拆卸而重新改造的例子。其中位於法國波爾多的530戶公寓改造項目──Grand Parc Bordeaux，該三座社會公共房屋建於六十年代初，負責項目的建築師沒有將之拆除，而是在原有的舊建築上作改造和擴建，施工期間住戶亦不用搬遷。這個項目也使建築團隊獲得2019年歐盟當代建築獎「密斯凡德羅獎」 (Mies van der Rohe Award)。 據介紹，這項目共有3座樓，樓高10至15層，合共530名住戶。負責項目的建築團隊擴建了每間住宅的陽台，讓室內採得更多的自然光。此外，由於項目的目標是令居民不用搬遷，故並無改動原本建築物的結構，僅翻新了建築物的內部和升級設施。 潘浩倫指，上述的例子可套用在彩虹邨上，例如加強樓宇結構、改造面積較細的單位等。