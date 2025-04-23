「彩虹落幕時」系列之二 鐘錶行歷一甲子 掌舵人艱難守業 兩年後光榮退場 人情味銘記心中

眼前的老師傳，接過客人的壞錶，隨後純熟地拿起維修工具，專心地「診斷」，不消15分鐘，手錶便「起死回生」。他是彩虹邨李應記鐘錶行的主理人，今年已91歲。李應記鐘錶行是彩虹邨的第一代老店，在邨內屹立已逾一甲子，多年來均由李國楠親自打理。該店所在的金碧樓納入彩虹邨首期重建計劃，縱然感到十分不捨，李國楠還是預計兩年後光榮結業。對他而言，即使將來店舖不在，但人情味永在他心中。記者：朱慧恩 圖：吳康琦

彩虹邨李應記鐘錶行

李國楠料店舖兩年後 退場。

進入李應記鐘錶行，只見「左眼鏡，右鐘錶」，躺在玻璃櫃裡，一切井然有序。年過九旬的李國楠，是鐘錶行的掌舵人。「隻錶整唔到啊，去李應記啦」李國楠語帶驕傲地說。機械錶、電子錶、掛鐘……任憑物品造工如何精細，都逃不過李國楠的巧手與法眼。縱然年過九旬，李國楠修理鐘錶時只需戴上放大鏡，老花鏡在他的精靈眼睛前，也顯得黯然失色。 李國楠自8歲起跟隨父親學習修理鐘錶。他憶述，當年時值二次世界大戰，家中所經營的生意和財產都被搶光，直至香港重光。「我哋無書讀，又破產。」當時父親便提議李國楠學習修理鐘錶，子承父業。李國楠憶述，當年香港的鐘錶行業發達，競爭激烈，而李氏就以修理鐘錶聞名，更曾經出產自家品牌的鐘錶。憑著口碑和手藝，李應記的品牌在激烈廝殺的市場中站穩陣腳，名字響噹噹，可謂生意興隆。當年他的父親擁有數間分店，首間店舖就位於上環荷李活道。適逢得知彩虹落成在即，李國楠有意在彩虹邨開一間分店，老顧客紛紛舉手贊成。自此，鐘錶行便落戶金碧樓，服務街坊六十載。



自資到理工學院唸視光資格 店舖除了經營鐘錶買賣和維修生意，亦有提供配眼鏡服務。眼鏡與鐘錶看似「壁壘分明」，但在店內卻和平地一起共存。李國楠表示，進駐彩虹邨後，和當年的外籍房屋經理頗聊得來。他憶述，那位經理擔憂若僅經營鐘錶，生意難以維持；適連當年李國楠參加聖約翰救傷隊，不時被派往醫院實習，「見得多就識，發覺做驗眼呢行都幾得意。」後來，為了取得驗眼的專業資格，李國楠更自資到當年的理工學院唸書，考取視光師資格。 捱過風浪歷五困難時期 「彩虹邨好多人以我為目標，因為間舖由頭到尾都係我做落去。」李國楠說。他笑言：「有人話我『搵咗好多錢，開咁耐發達啦』，當然唔係啦，發達咁易咩。」都說創業難，守業更難。李國楠說，自開業至今，店舖曾經歷過5個艱難時期，包括六七暴動、擠提、沙士、2019社會事件，以及新冠疫情。「當時真係無生意。」老一輩的人，都是挨過來的。「逆來順受，最終都克服到。」 不敵時代巨輪不捨離場 敵過暴動，抵過瘟疫，惜還是捱不過時代巨輪。政府早前公布彩虹邨重建方案，位於金碧樓的李應記將列入首期的重建，亦意味著這間逾60年歷史的老字號將要退場。李國楠說，雖然有人提議他搬舖，但想到年事已高，便索性光榮引退。「唔捨得就一定唔捨得。」李國楠感慨道。他直言，自己做生意有別他人，「人哋做生意交易完就算，我哋做生意就唔係，有啲人情味，街坊對我幾好。」雖然第一期重建料於2028年開始，但李國楠指，不會待到2028年才離場，「預計兩年後啦。」

彩虹邨李應記鐘錶行門外手製大鐘為鎮店寶 收據似銀票有年代感

門外手製大鐘為鎮店寶 收據似銀票有年代感 李應記鐘錶行內，可用「窗明几淨」來形容，眼鏡和鐘錶各自整齊地在玻璃櫃上列隊，惟原來當年店舖落成時可不是眼前樣子。李國楠憶述，當年曾經歷火災，結果連他的舖面也一併燒掉，故店舖隨後裝修了。雖然店面與一般鐘錶舖或眼鏡舖無異，但一些物件卻很有年代感，例如開給顧客的收據。這張收據與現代的收據不同，「呢張單是用好古老的方式，以前嘅銀票就係咁樣。」而要說到鎮店之寶，就要數到門外的那個鐘，其外貌像在火車站看到的鐘。李國楠表示，這個鐘的出現，當年是他親自策劃，亦有份製作，是店舖的標誌之一。