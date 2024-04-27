「快樂巡警」受同袍熱誠感染　走出「舒適圈」晉升見習督察

警察學院今日(27日)舉行結業操，新一批見習督察及學警正式畢業。現年36歲的歐陽盈政，是獲得施禮榮盾及榮譽警棍的見習督察。他加入警隊已11年，去年成功由警長晉升為見習督察。曾經他只渴望留在舒適圈，當一個安份守己的前線巡警；但在與不同崗位的同僚合作的過程中，被其努力不懈、迎難而上的精神感染而尋回目標，最終成功晉升見習督察。他相信，只要清楚奮鬥目標，全力投入，便能成功。而薛富盃及銀笛獎則由學警尤俊耀奪得，他本身是手球教練，眼前不少年輕人易受他影響，故希望加入警隊，為年輕人樹立好榜樣，以生命影響生命。

歐陽盈政加入警隊已11年，畢業於城市大學、主修會計系的他，當年在會計師樓實習後，了解到自己希望從事多元而具挑戰性的工作；而當警察能保護市民，有使命感，故他畢業後便決心投考警隊。但因本身較內向，亦不善辭令，即時當年已通過督察筆試，但他仍退一步選擇投考警員。 四度嘗試終成警長 同年再升見習督察 任職警隊期間，歐陽盈政在不同前線崗位任職，包括巡警、衝鋒隊等。他坦言，曾經甘於當一名快樂巡警，但在工作過程中，他感受到同僚及上級對工作充滿熱誠，且勇於面對困難，讓他明白到樹立目標是十分重要。決心踏出舒適圈後，他去年四度嘗試，終晉升成警長，再於同年成功晉升為見習督察。雖然他已是資深警員，但他認為接受督察訓練絕不容易，需要不斷自我突破，迎難而上。

曾住職四大會計師行 投身警隊尋回工作意義 另一名獲得榮譽警棍的見習督察是伍展宏。現年24歲的他畢業於科技大學，主修資訊系統及會計。因爸爸是警察，故他從小便希望「子承父業」。惟長大後， 他發現職業路向可有很多，加上因修讀商科，同學畢業後不是當銀行家就是會計師，眼前的職業分岔路令他一度感到迷惘。後來他索性休學一年，在會計師行及跨國銀行任職，發現自己不太享受私人公司只追求盈利的工作模式；加上當時正值2019社會事件，不忍社會遭受撕裂，遂決心加入警隊。 他憶述，最初爸爸並不支持他投考警隊，因工作艱辛且工時長，但爸爸得知他在私人公司工作的經驗後，便十分支持。加入警隊，伍展宏坦言有得有失。有朋友因不理解他的決定，與他漸行漸遠；但在學堂訓練卻令他認識了一班志同道合的好友。