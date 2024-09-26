性罪行查核預約爆滿 有人網上兜售服務 警方：已聯絡平台並下架

政府自今季起擴大性罪行定罪紀錄查核機制的涵蓋範圍，涵蓋「準」自僱人士如私人導師等。不過，隨着查核的需求上升，提供查核預約的「網上預約系統」出現「塞車」情況，近日有非牟利機構反映，有職員因未能成功預約查核，而未能入職。同時，網上平台有人兜售相關服務。警方表示，留意到近日有個別人士囤積預約時段並於網上兜售，已即時聯絡有關網上平台，相關兜售廣告現已下架。此外，警方亦立即提升網上預約系統，防止有人囤積居奇。

警方回覆《am730》查詢時指，留意到近日查核機制的狀況，有個別人士囤積預約時段並於網上兜售，導致有需要的申請人未能作出預約。因此，警方已即時聯絡有關網上平台，相關兜售廣告現已下架。此外，警方亦立即提升網上預約系統，防止有人囤積居奇。警方提醒市民切勿光顧這類網上兜。警方會繼續密切留意情況，防止預約系統有被濫用的情況。

警方又指，同時發現有相當數量的申請人於成功預約後缺席其預約時段。警方提醒，市民如成功預約後發現無需遞交申請或未能使用該預約時段，請及早更改或取消其預約，以騰空時段予其他有需要人士。警方會於網上服務申請平台採取適當措施，以減少浪費預約名額的情況。

