「恒生乒乓球學院」2023年度畢業禮 乒壇新星登場

恒生銀行支持本地乒乓球運動發展已超過30年。在世界乒乓球日，恒生與中國香港乒乓總會聯合舉辦了「恒生乒乓球學院2023年畢業典禮」，表揚近百名優秀的年輕乒乓球學員過去一年的努力，並且向超過30位出色學員頒發多個獎項。活動由恒生執行董事兼行政總裁施穎茵、乒總主席余國樑及康樂及文化事務署副署長（康樂事務）徐曉露主禮。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵（中）、中國香港乒乓總會主席余國樑（左）及康樂及文化事務署副署長（康樂事務）徐曉露 （右）為「恒生乒乓球學院2023年畢業典禮」主禮，讚揚恒生乒乓球學院學員堅毅不屈的體育精神，帶來正能量。

「恒生乒乓球學院2023年畢業典禮」的主禮嘉賓，包括恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵（前排左八 ）、中國香港乒乓總會主席余國樑（前排左七 )及康樂及文化事務署副署長（康樂事務）徐曉露（前排左六），與港隊成員、教練、畢業學員及家長合照。

學院人材輩出 乒壇新星登場

學院前畢業生，香港代表隊球員黃鎮廷及杜凱琹亦有出席畢業典禮，更與其中兩位「明日之星」球員龐雅之及何思駿分享乒乓路上的心路歷程和點滴，勉勵新秀球員。今個年度近百名畢業生當中，最年輕只有9歲，另外有3位學員更獲得加入香港青少年代表隊的資格。

恒生執行董事兼行政總裁施穎茵表示：「我衷心祝賀今年畢業的所有年輕學員。展望未來，恒生將繼續與中國香港乒乓總會合作推動香港乒乓球發展，為年青運動員建立穩固基礎，讓他們走得更遠。」