「恒生乒乓球學院」2023年度畢業禮 乒壇新星登場

恒生銀行支持本地乒乓球運動發展已超過30年。在世界乒乓球日，恒生與中國香港乒乓總會聯合舉辦了「恒生乒乓球學院2023年畢業典禮」，表揚近百名優秀的年輕乒乓球學員過去一年的努力，並且向超過30位出色學員頒發多個獎項。活動由恒生執行董事兼行政總裁施穎茵、乒總主席余國樑及康樂及文化事務署副署長（康樂事務）徐曉露主禮。
學院人材輩出 乒壇新星登場
學院前畢業生，香港代表隊球員黃鎮廷及杜凱琹亦有出席畢業典禮，更與其中兩位「明日之星」球員龐雅之及何思駿分享乒乓路上的心路歷程和點滴，勉勵新秀球員。今個年度近百名畢業生當中，最年輕只有9歲，另外有3位學員更獲得加入香港青少年代表隊的資格。
恒生執行董事兼行政總裁施穎茵表示：「我衷心祝賀今年畢業的所有年輕學員。展望未來，恒生將繼續與中國香港乒乓總會合作推動香港乒乓球發展，為年青運動員建立穩固基礎，讓他們走得更遠。」
中國香港乒乓總會主席余國樑表示：「中國香港乒乓總會和恒生銀行非常珍惜每一位青少年運動員，抱著『一個也不能少』的心，希望你們可以全力發揮潛能，將來不斷地在乒乓球場上大放異彩，更加重要的是人生路上有一個努力向上的心。」
恒生乒乓球學院自2001年成立以來，努力促進乒乓球運動的精英化及普及化，學院至今已孕育逾65,000名學員，超過150人成為香港代表隊或香港青少年隊隊員。在代表香港出戰2023年亞運的10名香港乒乓球運動員中，其中7人乃畢業於恒生乒乓球學院。多年來，學院共舉辦近8,400 項活動，惠及接近44萬人，為廣大的乒乓球愛好者提供了一個學習和交流的機會。事實上，不少外國的研究已證實，乒乓球對身心健康有莫大好處，據悉恒生在這方面會再獻新猷，推動乒乓球在港發展。
（特約分享）