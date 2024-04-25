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2024-04-25 07:30:00

「恒生乒乓球學院」2023年度畢業禮 乒壇新星登場

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「恒生乒乓球學院」2023年度畢業禮 乒壇新星登場

「恒生乒乓球學院」2023年度畢業禮 乒壇新星登場

恒生銀行支持本地乒乓球運動發展已超過30年。在世界乒乓球日，恒生與中國香港乒乓總會聯合舉辦了「恒生乒乓球學院2023年畢業典禮」，表揚近百名優秀的年輕乒乓球學員過去一年的努力，並且向超過30位出色學員頒發多個獎項。活動由恒生執行董事兼行政總裁施穎茵、乒總主席余國樑及康樂及文化事務署副署長（康樂事務）徐曉露主禮。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵（中）、中國香港乒乓總會主席余國樑（左）及康樂及文化事務署副署長（康樂事務）徐曉露 （右）為「恒生乒乓球學院2023年畢業典禮」主禮，讚揚恒生乒乓球學院學員堅毅不屈的體育精神，帶來正能量。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵（中）、中國香港乒乓總會主席余國樑（左）及康樂及文化事務署副署長（康樂事務）徐曉露 （右）為「恒生乒乓球學院2023年畢業典禮」主禮，讚揚恒生乒乓球學院學員堅毅不屈的體育精神，帶來正能量。

「恒生乒乓球學院2023年畢業典禮」的主禮嘉賓，包括恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵（前排左八 ）、中國香港乒乓總會主席余國樑（前排左七 )及康樂及文化事務署副署長（康樂事務）徐曉露（前排左六），與港隊成員、教練、畢業學員及家長合照。

「恒生乒乓球學院2023年畢業典禮」的主禮嘉賓，包括恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵（前排左八 ）、中國香港乒乓總會主席余國樑（前排左七 )及康樂及文化事務署副署長（康樂事務）徐曉露（前排左六），與港隊成員、教練、畢業學員及家長合照。

學院人材輩出 乒壇新星登場

學院前畢業生，香港代表隊球員黃鎮廷及杜凱琹亦有出席畢業典禮，更與其中兩位「明日之星」球員龐雅之及何思駿分享乒乓路上的心路歷程和點滴，勉勵新秀球員。今個年度近百名畢業生當中，最年輕只有9歲，另外有3位學員更獲得加入香港青少年代表隊的資格。

恒生執行董事兼行政總裁施穎茵表示：「我衷心祝賀今年畢業的所有年輕學員。展望未來，恒生將繼續與中國香港乒乓總會合作推動香港乒乓球發展，為年青運動員建立穩固基礎，讓他們走得更遠。」

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵讚揚和肯定恒生乒乓球學院學員過去一年付出的努力及取得的成果。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵讚揚和肯定恒生乒乓球學院學員過去一年付出的努力及取得的成果。

中國香港乒乓總會主席余國樑表示：「中國香港乒乓總會和恒生銀行非常珍惜每一位青少年運動員，抱著『一個也不能少』的心，希望你們可以全力發揮潛能，將來不斷地在乒乓球場上大放異彩，更加重要的是人生路上有一個努力向上的心。」

亞運銅牌得主黃鎮廷、世界乒乓球團體錦標賽銅牌得主之一杜凱琹與兩位「明日之星」得獎者龐雅之及何思駿交流，互相分享比賽經驗及目標，二人更送出簽名球拍予兩位得獎者。

亞運銅牌得主黃鎮廷、世界乒乓球團體錦標賽銅牌得主之一杜凱琹與兩位「明日之星」得獎者龐雅之及何思駿交流，互相分享比賽經驗及目標，二人更送出簽名球拍予兩位得獎者。

恒生乒乓球學院自2001年成立以來，努力促進乒乓球運動的精英化及普及化，學院至今已孕育逾65,000名學員，超過150人成為香港代表隊或香港青少年隊隊員。在代表香港出戰2023年亞運的10名香港乒乓球運動員中，其中7人乃畢業於恒生乒乓球學院。多年來，學院共舉辦近8,400 項活動，惠及接近44萬人，為廣大的乒乓球愛好者提供了一個學習和交流的機會。事實上，不少外國的研究已證實，乒乓球對身心健康有莫大好處，據悉恒生在這方面會再獻新猷，推動乒乓球在港發展。

 

（特約分享）

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