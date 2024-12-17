【愛心水滴 匯流成海】第19屆．2024愛心獎 嘉許9位愛心楷模 匯流善行 弘揚大愛

為嘉許全球各地一直秉持傳統中華文化，積極行善弘揚愛心的華人愛心楷模，由港澳台灣慈善基金會愛心獎主辦，鳳凰衛視協辦及製作、東西方慈善論壇、陳守仁基金會、許曉暉紀念基金、台灣吳修齊、吳俊傑公益基金會、現代財經基金會協辦的第19屆‧2024愛心獎頒獎典禮，已於12月7日在香港凰衛視大埔總部順利舉行。今屆愛心獎共評選出9位來自九州四海的得獎者，他們在各自的領域從善向善，揮灑大愛！ 今屆愛心獎頒獎典禮，請來香港特區前律政司司長梁愛詩、中聯辦台務部唐怡源前部長、香港民政及青年事務局副局長梁宏正、愛心獎終選委員會主席李焯芬、中國公益研究院理事長王振耀、北京大鸞翔宇慈善基金會理事長沈清、中國發展研究基金會原副理事長盧邁、老牛兄妹基金會榮譽理事長牛犇、東西方慈善論壇執行總裁王慶泓、鳳凰衛視董事局主席兼行政總裁徐威、肝病防治學術基金會榮譽顧問許嘉棟、台灣綜合研究院董事長現代財經基金會董事長黃輝珍、副董事長李伸一、吳俊傑基金會吳中和伉儷、港澳台灣慈善基金會主席李嘉音、前主席王茂林、永遠榮譽主席錢立祐、副主席陳趙滿菊伉儷、林俊杰、翟普等多位嘉賓出席，攜手傳揚愛心。

今屆愛心獎共有9位得獎者，包括來自內地的諾貝爾文學將得主莫言，他不單於2023年聯合《中國慈善家》雜誌等共同發起「與莫言同行」公益行動計劃，開創了文化名人引領、公益機構與媒體合作共建、捐贈者與公眾深度參與的新模式。更設立了三個公益計劃，於一年來募資總額超過1,100萬元，帶動逾33萬人次參與公益行動，除援助先心病及孤獨症的青少年患者外，亦為貴州16家幼兒園及逾百戶家庭捐贈兒童樂園。 同樣來自內地的安踏集團創始人丁和木，更是為善逾30年，不但捐資1億元創立愛心基金，更捐出其持有全部公司股票成立規模逾百億的基金會，捐助興建多所學校、文化中心及醫院。知名企業富士康科技集團亦是得獎單位之一，多年來集已捐贈的善款總額超過15億元人民，富士康亦參與多項公益活動，更獲國家、省、市及各界頒贈超過400項榮譽物件。曾獲《中國慈善家》2023年度人物稱號，上海真愛夢想公益基金會創辦兼終身榮譽理事長潘江雪亦是得獎者之一，她致力幫助每個人自信、從容、有尊嚴地成長，共推出38門夢想課程，並創立夢想教育系統服務逾700萬名師生。