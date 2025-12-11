【愛心水滴 匯流成海】第20屆．2025愛心獎 八位楷模照亮公益二十載

今年愛心獎正式踏入第20屆，由港澳台灣慈善基金會愛心獎主辦，鳳凰衞視協辦及製作、東西方慈善論壇、陳守仁基金會、曉日春暉公益、吳修齊文教公益基金會、吳俊傑慈善公益基金會、台灣現代財經基金會、台北科大校友總會協辦，2025愛心獎頒獎典禮於12月6日（週六）在香港大埔鳳凰衞視總部圓滿舉行。本屆再度匯聚八位來自不同地域的公益楷模，他們以堅定信念與溫柔行動，讓愛心跨越山海，照亮世界。

典禮由鳳凰衞視主持人深情講述，並播放八段專訪短片，細膩呈現得獎者的公益旅程與動人故事，現場掌聲與淚光交織，愛心力量感染每一位觀眾。典禮不止頒獎，表演同樣精彩，為現場增添亮點。Girls Effect率先以高超舞技帶來熱力舞蹈，過場表演則由佛教慈光幼稚園同學演出《籃球寶寶》，童真洋溢，氣氛輕鬆。壓軸登場的是曾比特，以《一擊即中》唱出「雙重力量」的信念，呼應眾人攜手共進的精神，現場掌聲不斷，氣氛非常熱烈。

今屆愛心獎頒獎典禮星光熠熠，雲集不同界別的重量級嘉賓，共同見證善行力量。出席嘉賓包括香港特區前律政司司長梁愛詩、香港特區民政及青年事務局副局長梁宏正、愛心獎終選委員會主席李焯芬、北京師範大學中國公益研究院理事長王振耀、北京大鸞翔宇慈善基金會理事長沈清、北京老牛兄妹公益基金會榮譽理事長牛犇、秘書長陳霄鵬、東西方慈善論壇總裁王慶泓、鳳凰衞視董事局主席徐威、台塑企業管理中心主任委員、王詹樣基金會董事長王文淵、台灣綜合研究院董事長、現代財經基金會董事長黃輝珍、副董事長李伸一、聯泰國際集團行政總裁陳亨利、愛心獎委員會委員張炳煌、鐿鈦科技總裁林寶彰、港澳台灣慈善基金會主席李嘉音、前主席王茂林、永遠榮譽主席錢立祐、副主席陳趙滿菊、林俊杰、總理兼曉日春暉公益創始人翟普等。眾嘉賓齊聚一堂，攜手推動公益精神，讓愛心迴響更廣、更遠。

公益精神跨越世代

愛心獎終選委員會主席李焯芬致辭時，特別提及香港大埔宏福苑火災，呼籲社會以愛心共渡難關，並強調「世事無常，唯愛永恆」。他引用主席林添茂的辦獎初心，指出二十年來愛心獎始終秉持推動公益、凝聚社會力量的理念，讓「愛」成為跨越地域的橋樑。更寄語，每位得獎者背後都是動人故事，對社會尤其是下一代而言，都是最珍貴的「愛的教育」，值得學習與傳承。

北師大中國公益研究院理事長王振耀則表示，愛心獎二十年來凝聚兩岸四地及全球華人的博愛共識，展現仁愛之善。他強調，這份力量承載中華民族五千年家國情懷，更在智能時代洪流中，為人類文明規定基本倫理，指引社會邁向大同世界。他深饅信，愛心獎必將以嶄新風貌載入公益慈善史冊，成為全球華人慈善的重要里程碑。

八位愛心獎得主 匯聚愛心力量

中國內地｜北京愛爾公益基金會會長 陶斯亮