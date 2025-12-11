【愛心水滴 匯流成海】第20屆．2025愛心獎 八位楷模照亮公益二十載

從第1屆到第20屆，愛心獎走過二十載風雨，始終以善為名，讓愛心跨越地域、代代傳承！
今年愛心獎正式踏入第20屆，由港澳台灣慈善基金會愛心獎主辦，鳳凰衞視協辦及製作、東西方慈善論壇、陳守仁基金會、曉日春暉公益、吳修齊文教公益基金會、吳俊傑慈善公益基金會、台灣現代財經基金會、台北科大校友總會協辦，2025愛心獎頒獎典禮於12月6日（週六）在香港大埔鳳凰衞視總部圓滿舉行。本屆再度匯聚八位來自不同地域的公益楷模，他們以堅定信念與溫柔行動，讓愛心跨越山海，照亮世界。
今屆愛心獎頒獎典禮星光熠熠，雲集不同界別的重量級嘉賓，共同見證善行力量。出席嘉賓包括香港特區前律政司司長梁愛詩、香港特區民政及青年事務局副局長梁宏正、愛心獎終選委員會主席李焯芬、北京師範大學中國公益研究院理事長王振耀、北京大鸞翔宇慈善基金會理事長沈清、北京老牛兄妹公益基金會榮譽理事長牛犇、秘書長陳霄鵬、東西方慈善論壇總裁王慶泓、鳳凰衞視董事局主席徐威、台塑企業管理中心主任委員、王詹樣基金會董事長王文淵、台灣綜合研究院董事長、現代財經基金會董事長黃輝珍、副董事長李伸一、聯泰國際集團行政總裁陳亨利、愛心獎委員會委員張炳煌、鐿鈦科技總裁林寶彰、港澳台灣慈善基金會主席李嘉音、前主席王茂林、永遠榮譽主席錢立祐、副主席陳趙滿菊、林俊杰、總理兼曉日春暉公益創始人翟普等。眾嘉賓齊聚一堂，攜手推動公益精神，讓愛心迴響更廣、更遠。
典禮由鳳凰衞視主持人深情講述，並播放八段專訪短片，細膩呈現得獎者的公益旅程與動人故事，現場掌聲與淚光交織，愛心力量感染每一位觀眾。典禮不止頒獎，表演同樣精彩，為現場增添亮點。Girls Effect率先以高超舞技帶來熱力舞蹈，過場表演則由佛教慈光幼稚園同學演出《籃球寶寶》，童真洋溢，氣氛輕鬆。壓軸登場的是曾比特，以《一擊即中》唱出「雙重力量」的信念，呼應眾人攜手共進的精神，現場掌聲不斷，氣氛非常熱烈。
公益精神跨越世代
愛心獎終選委員會主席李焯芬致辭時，特別提及香港大埔宏福苑火災，呼籲社會以愛心共渡難關，並強調「世事無常，唯愛永恆」。他引用主席林添茂的辦獎初心，指出二十年來愛心獎始終秉持推動公益、凝聚社會力量的理念，讓「愛」成為跨越地域的橋樑。更寄語，每位得獎者背後都是動人故事，對社會尤其是下一代而言，都是最珍貴的「愛的教育」，值得學習與傳承。
北師大中國公益研究院理事長王振耀則表示，愛心獎二十年來凝聚兩岸四地及全球華人的博愛共識，展現仁愛之善。他強調，這份力量承載中華民族五千年家國情懷，更在智能時代洪流中，為人類文明規定基本倫理，指引社會邁向大同世界。他深饅信，愛心獎必將以嶄新風貌載入公益慈善史冊，成為全球華人慈善的重要里程碑。
八位愛心獎得主 匯聚愛心力量
中國內地｜北京愛爾公益基金會會長 陶斯亮
陶斯亮女士投身公益逾三十年，除了創辦北京愛爾公益基金會外，同時推動「中國貧困兒童聽障救助計劃」，促成國家每年撥款四億元。陶女士更攜手國際機構，讓逾四萬名聽障人士重回有聲世界。多年來，她亦致力教育助學，捐建千個圖書角及多媒體教室，傳遞知識與希望，屢獲公益人物殊榮。
中國內地｜姚基金
由姚明於2008年創立，秉持「以體育人」理念，改善鄉村體育資源。希望小學籃球季惠及逾500萬青少年，並推動師資培訓及足球季，讓運動成為孩子的成長力量。慈善賽自今已舉辦了十二屆，獲「中華慈善獎」及多項國家級榮譽，成為體育公益典範。
中國內地｜眼科專家魏文斌博士
魏文斌博士深耕領域近四十年，投身公益逾二十載，成立北京同仁張曉樓眼科公益基金會，致力消除視覺貧困。多年來募集近五千萬元善款，義診累計逾1.5萬人次，完成免費手術2千餘例，並為逾千次基層眼科醫生培訓課程、近20萬留守及中小學生開展視覺篩查，以及贈送物資助力眼健康。守護光明權利，讓更多人看見希望。
香港得獎者｜香港小童群益會兒童之家
創立於1936年，是香港歷史最悠久的兒童服務機構之一，秉持「培育新一代．攜手創未來」宗旨，推動身心均衡發展。透過全港190個服務點，每年服務逾32萬人。兒童之家則自1994年開展，為失依兒童提供住宿與關懷，至今已幫助逾3千名孩子重拾希望，並引入「創傷知情照顧模式」，改善情緒與行為，培育未來棟樑。
香港得獎者｜香港保良局
作為香港歷史最悠久的慈善機構之一，保良局自1878年成立以來，始終秉持「保赤安良」宗旨，守護弱勢群體。從防止誘拐婦孺到今日涵蓋教育、醫療及社會服務，屬下逾300個服務單位，每年服務人次超過270萬。透過「星光熠熠耀保良」及「賣旗籌款」等活動，凝聚社會力量，惠及兒童、長者及弱勢群體。
台灣得獎者｜台灣癌症基金會
守護癌友健康的堅實後盾，基金會由王金平董事長創立，積極推動癌症防治與政策倡議，成功促成「百億癌藥基金」，減輕病患負擔。至今服務逾70萬人次，協助10萬個經濟困難家庭，並與全台105家醫院合作，提供醫護、心理及營養支援，陪伴癌友走過艱難路，照亮生命希望。
台灣得獎者｜美超微並任總裁、首席執行長與董事局主席 梁見後
梁見後先生不但專注綠色運算，更兼顧環保與節能，並以行動踐行公益。2018年成立「Green Earth Liang’s Inc.」，與其妻子推動美國紅杉復育計劃；2024年捐贈GPU伺服器支持學術研究，並參與非洲森林修復，種植逾50萬棵樹。其公益足跡跨越學術與環保，展現企業家責任與全球視野。
海外得獎者｜全球非營利組織Synergos創始人兼主席Peggy Dulany
Peggy四十年來致力消弭貧困與不平等，推動跨界合作，建立全球慈善網絡。她與父親創立「Global Philanthropists Circle」，連結百個慈善家族，促進共融發展。從里約貧民窟到國際舞台，她始終以信任與協作，創造持久改變，成為全球公益領袖典範。請你和親朋好友共享！點讚！
典禮錄影將於12月20日（週六）晚上10時在鳳凰衞視中文台、香港台、歐洲台、美洲台、鳳凰網、鳳凰秀以及海內外平台鳳凰官方帳號同步播出，讓全球華人共享這份溫暖。