「慢病計劃」轉介病人設專隊 政府按家庭醫生表現付費

政府提出《基層醫療健康藍圖》，重點措施「慢性疾病共同治理計劃」最快明年第二季推出。醫務衛生局副局長李夏茵接受本報訪問時稱，公營醫療系統專科日後會有「專隊」接收由參與計劃私家醫生轉介的病人，期望輪候時間可減至以月計，病人病情穩定後便可「重返」家庭醫生跟進和覆診。李夏茵強調，新計劃著重私家醫生的質素，他們要控制好慢性疾病病人的病情，政府購買私家醫生服務時，將按表現付費。 《藍圖》提倡「一人一家庭醫生」理念，新成立的策略採購統籌處負責購買家庭醫生服務，涉及與專科醫生的配對轉介制度。李夏茵承認，以往政府公私營協作計劃沒注重服務質素，涵蓋糖尿病和高血壓的「慢病計劃」將要求私家醫生遵循指引，確保慢性疾病患者病情受控，政府將視乎醫生是否達標，即能否有效控制患者病情按表現付費(pay for performance)。她表示，的確有不少病人明知患病也不願治療、覆診等，但相信經醫生、地區康健中心團隊「不斷煩個病人」，對方應會跟從建議。



料轉介專科病人毋須等一年 家庭醫生只要答允加入《基層醫療名冊》和接受定期培訓，即可參與計劃。李夏茵解釋，家庭醫生要按指引，轉介病情惡化的慢性病人到公營醫療系統專科團隊，屆時亦有「專隊」接收。病人覆診數次後如病情回穩，便會返回家庭醫生繼續跟進。她稱，專科有時「唔想要多一個病人」，家庭醫生又「唔想少一個病人」，形容「旋轉門」安排既善用資源、方便病人，又估計專科輪候時間應毋須數以年計。 政府在《藍圖》同時提出整合各項基層醫療設施和服務，首階段希望3年內將衛生署長者健康中心改撥入即將成立的基層醫療署。當局同時計劃將衛生署的學童保健、母嬰健康院，以及各地區康健中心納入醫療署轄下。李夏茵不同意架構將變得臃腫，認為基層醫療確實涉及多項範疇，規模應有如第二層「專科及醫院」般大。 家庭醫生助早發現潛在慢病 部分地區康健中心現時租用商業大廈為臨時會址，李夏茵承認選址未必方便市民，認為最好應如醫管局普通科門診般有地舖、門口有招牌等，惟「都冇理由等到有地」才運作。

李夏茵續說，政府已選定全港十八區中心的永久會址，並計劃在區內設立多個分站和派流動車到社區，盼吸引市民主動向家庭醫生求診，有助及早發現潛在疾病。當局又計劃將公共屋邨部分舖位和用地，撥作基層醫療用途，並計劃在擬重建的衛生署診所、政府建築物內，為基層醫療「爭一席位」。