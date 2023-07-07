「懲罰Mee」平台案國安處機場再拘一人 消息：被捕24歲男子為前眾志朱恩浩

警方稱，調查顯示該名被捕男子相信與周三的被捕者有關，又指行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。而警方周三亦就「懲罰Mee」平台拘捕4名男子，年齡介乎26至28歲，據報包括前香港眾志主席林朗彥。

有商戶移除平台標記

因應警方行動，部分「懲罰Ｍee」推介的商戶已移除平台標記；由社運釋囚營運的網購平台「荔記」昨亦宣布即時終止一切業務，亦將不再參與任何形式的社會支援活動。而警方日前懸紅通緝大律師郭榮鏗、律師任建峰等8名海外港人，大律師公會和律師會均指已接獲有關二人行為的投訴，兩會將展開調查和嚴肅跟進。

至於多個西方國家開腔抨擊當局通緝的做法，外交部駐港公署批評有關國家妄議香港警方依法通緝反中亂港分子，污衊抹黑香港國安法，對此表示強烈不滿和堅決反對。特區政府同樣強烈反對和譴責相關國家等的無理抨擊。

律政司昨亦發稿，提到美、英、澳、加和歐盟等眾多國家的國安法律有根據「屬人管轄」和「保護管轄」等原則，具有域外效力，批評有關國家對香港執法部門的抨擊完全是雙重標準和強詞奪理。

律政司強調，制定《香港國安法》並對有關危害國家安全犯罪行為行使域外管轄，是國家作為主權國家的固有權利和義務，不容他國干涉。而特區政府會竭盡所能，依法採取一切必要措施，追究在境外涉嫌干犯《香港國安法》罪行的人。