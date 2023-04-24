《我們最快樂》橫掃劇評人獎 黃龍斌莊梅岩首合作首獲獎

一齣因受疫情影響、排演近三年、兩度換角而終於成功演出的舞台劇《我們最快樂》，今晚由國際演藝評論家協會（香港分會）主辦的「IATC(HK) 劇評人獎」2022中大放異彩，《我們最快樂》橫掃年度導演獎、年度劇本／編劇獎和年度演出獎，導演黃龍斌和編劇莊梅岩均是首次在「IATC(HK) 劇評人獎」獲獎，編導的相輔相成，成就了年度演出。

一年一度的劇評人獎晚上七時半舉行，五個大獎已知花落誰家。今年年度劇本／編劇獎再次出現「雙獎」，除了莊梅岩，編劇胡境陽憑前進進戲劇工作坊《案內人Hongkongshima》第二度獲頒「IATC(HK) 劇評人獎」的年度劇本／編劇獎，劇本通過合適的藝術處理去梳理個人情感，值得表揚。 由香港藝術節委約製作的《我們最快樂》為一齣男同志之愛的舞台劇，藉同志之愛及懸疑情節，透視人與人之間的情色愛慾及關係本質。而劇中三位主角張錦程、游學修及梁仲恆則失落年度演員獎。由來自三齣劇作的三位演員奪得，包括：藝君子劇團《辱兒樂園》（記錄版）的演員余翰廷奪得，這部劇作是在網上製作。