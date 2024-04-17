「我的天文台」App下載量政府程式之冠　環保署「走塑有賞」兩個月不足3000次

政府多個政策局和部門都有推出流動應用程式。政府資訊科技總監辦公室表示，截至今年1月政府共提供78個程式讓公眾下載，其中香港天文台的「我的天文台」的下載次數高達1,100萬次，繼續成為最多下載次數的政府程式。

醫健通下載量320萬排第二 政府資訊科技總監辦公室回覆立法會特別財委會書面提問指，截至今年1月31日有7個程式的總下載次數超過100萬，當中香港天文台的「我的天文台」高達1,100萬次下載，其次是醫務衞生局的「醫健通」程式，下載量為320萬。運輸署的「香港出行易」和香港電台「RTHK隨身版」，分別有270萬和254萬次下載。

資科辦續指，勞工處的「互動就業服務」、入境處「非觸式e-道」和公務員事務局的「政府職位空缺」程式，分別有140萬、110萬和100萬次下載，而通訊事務管理局辦公室的「通訊事務管理局辦公室寬頻表現測試」就有1.23億測試次數，資科辦的「智方便」就有逾260萬人已登記。 「綠綠賞」程式兩年42萬下載 環保署亦推出兩個應用程式配合減廢回收，其中去年11月推出的「走塑有賞」開發支出140萬元，推出首兩個多月共有2,800次下載；該署2022年1月推出的「綠綠賞手機應用程式」，至今年1月就有42.3萬次下載。