《我要做廚神：澳洲版》轉戰香港　參賽者挑戰煮「港式美食」

我要做廚神節目一向吸引不少廚藝精湛的參賽者，透過螢幕分享自己對美食的熱愛，而最新一季《我要做廚神：澳洲版》更衝出澳洲「轉戰香港」，遠道香港取景，參賽者更會挑戰煮「港式美食」。

節目獲旅發局及國泰航空全力支持

《我要做廚神：澳洲版》(MasterChef Australia)今次遠道到香港取景，並將融匯東西的本地文化活現於眼前，帶領觀眾領略香港傳奇美食熱點，以視覺感受香港首屈一指的多元美食體驗。節目亦獲得香港旅發局及國泰航空全力支持。

今集節目的評審團由 Andy Allen、Poh Ling Yeow、Sofia Levin 及 Jean-Christophe Novelli四位組成，一連三集在香港，率領多位廚藝精湛和創意洋溢的素人參賽者，包括以香港熱門景點、世界聞名街頭美食及米芝蓮星級體驗為題材，進行連番廚藝比拼，彰顯香港這美食之都的非凡魅力。