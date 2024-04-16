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2024-04-16 17:29:46

《打天下2》東京奧運「場館」 原來取景本地一大學 學生仲同劉慕裳合演｜Ray Online

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香港樹仁大學多媒體製作中心的劇院改裝成「東京奧運場地」 新傳網圖片(《打天下2》導演、樹仁大學新傳系高級講師黃偉傑提供)

香港樹仁大學多媒體製作中心的劇院改裝成「東京奧運場地」 新傳網圖片(《打天下2》導演、樹仁大學新傳系高級講師黃偉傑提供)

以空手道為主題的ViuTV原創劇《打天下》，2020年播出時好評如潮，續集《打天下2》周一起播映，演員陣容除了歐錦棠、談善言、江𤒹生三位上一輯主角，以及有武術底子的另一MIRROR成員邱傲然加入，還會驚喜地有現今空手道世界排名第一的港將劉慕裳客串。首集初段講述談善言擔演的女主角莊惠雖然進軍2021年東京奧運，但首戰對阿根廷選手即被技術性擊倒，最終只能「一輪遊」，原來片場中的東京奧運場館，是於香港樹仁大學取景。

香港樹仁大學多媒體製作中心的劇院改裝成「東京奧運場地」 新傳網圖片(《打天下2》導演、樹仁大學新傳系高級講師黃偉傑提供) 香港樹仁大學多媒體製作中心的劇院改裝成「東京奧運場地」 新傳網圖片(《打天下2》導演、樹仁大學新傳系高級講師黃偉傑提供) 香港樹仁大學多媒體製作中心的劇院改裝成「東京奧運場地」 新傳網圖片(《打天下2》導演、樹仁大學新傳系高級講師黃偉傑提供) 黃偉傑安排同學跟空手道女子個人形世界排名第一的港將劉慕裳同場演出 新傳網圖片(《打天下2》導演、樹仁大學新傳系高級講師黃偉傑提供) 新傳網圖片(《打天下2》導演、樹仁大學新傳系高級講師黃偉傑提供) 新傳網圖片(《打天下2》導演、樹仁大學新傳系高級講師黃偉傑提供) 日本演員武田梨奈（右二）在仁大的拍攝場地顯露身手，編劇歐錦棠（左一）從旁指導。 新傳網圖片(《打天下2》導演、樹仁大學新傳系高級講師黃偉傑提供) 黃偉傑安排學生向電影《手捲煙》攝影指導劉子健（左三）取經 新傳網圖片(《打天下2》導演、樹仁大學新傳系高級講師黃偉傑提供) 新傳網圖片(《打天下2》導演、樹仁大學新傳系高級講師黃偉傑提供) 新傳網圖片(《打天下2》導演、樹仁大學新傳系高級講師黃偉傑提供) 《打天下2》播映(ViuTV截圖) 《打天下2》播映(ViuTV截圖) 《打天下2》播映(ViuTV截圖)

《打天下2》導演是憑電影《樹大招風》奪得第36屆香港電影金像獎「最佳導演獎」的黃偉傑，樹仁大學新聞與傳播學系《新傳網》報道，作為樹仁新聞與傳播學系校友及兼任高級講師的黃偉傑，在《打天下2》安排部分劇情到樹仁大學多媒體製作中心取景，同層的劇院改裝成「東京奧運場地」。他亦安排其任教的「Audio-Visual Production」課程學生到《打天下2》拍攝現場上課，觀摩劇組的工作安排及取經，甚至有機會擔任演員，與劉慕裳同場演出。

黃偉傑在社交平台表示，多謝樹仁大學的行政副校長張少強和新聞與傳播學系系主任李家文，借出學校多個場景作拍攝，同時借出大量器材作背景道具，不少學生也有來參演和觀摩。

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