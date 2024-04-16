《打天下2》東京奧運「場館」 原來取景本地一大學 學生仲同劉慕裳合演｜Ray Online

以空手道為主題的ViuTV原創劇《打天下》，2020年播出時好評如潮，續集《打天下2》周一起播映，演員陣容除了歐錦棠、談善言、江𤒹生三位上一輯主角，以及有武術底子的另一MIRROR成員邱傲然加入，還會驚喜地有現今空手道世界排名第一的港將劉慕裳客串。首集初段講述談善言擔演的女主角莊惠雖然進軍2021年東京奧運，但首戰對阿根廷選手即被技術性擊倒，最終只能「一輪遊」，原來片場中的東京奧運場館，是於香港樹仁大學取景。