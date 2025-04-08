「控煙十招」擬下半年推行 關注團體憂損旅遊業

政府擬分階段推出「控煙十招」，包括禁止管有電子煙等另類煙草產品、禁止加味煙等。醫衛局最快月底向立法會提交修例草案，部分措施最快今年下半年生效。有關注煙民權益團體指政府忽視市民、旅客對另類煙需求，指「一刀切」安排或會打擊遊客來港意欲，並認為若因嚴厲控煙政策，或令訪港旅客人次減兩成，令本地生產總值(GDP)跌0.5%，並助長私煙市場，影響稅收。 關注煙民權益組織「煙語之聲」3月26至30日安排義工在尖沙咀、旺角、中環蘭桂坊等地區收集逾500名市民用過的傳統煙煙頭、加熱煙及電子煙煙彈，其中傳統煙煙頭裝滿一個1.8公升容器，而另類煙煙彈則裝滿2個容器。「煙語之聲」發言人楊浩泉認為政府嚴重低估另類煙煙民數量；指政府所掌握的相關使用率有誤，或令政府流失巨額潛在稅收。據政府公布應課稅品稅項資料，2024/25年度的煙草稅稅收為38億元，組織指按使用量推算，另類吸煙產品潛在稅收達76億元。

除稅收減少，組織亦認為控煙措施會影響旅客；會上播放旅遊促進會總幹事崔定邦預錄片段，他指，去年訪港旅客達4,450萬人次，內地旅客佔76%，以內地約三分一煙民比例計，約1,000萬旅客有吸煙習慣，政府應考慮控煙對旅客的影響。 經濟學家徐家健則指，旅發局數字顯示2023年旅遊業佔香港GDP2.6%，約778億元。他認為，嚴厲的控煙會令訪港旅客人次減兩成，致GDP減約150億元，對香港經濟造成沉重打擊。 他又指，各項福利開支「縮水」，節省不足40億元，但香港兩次大幅加煙稅已使政府煙稅大減逾40億元，認為只要政府將煙稅下調至2022年加稅前水平，並將另類煙納入規管及徵稅，可打擊非法私煙市場及提高煙稅收入。