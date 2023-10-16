搵工2023｜調查：逾六成本港及近三成大灣區機構明年加薪　加幅分別4.1%及5.4%

搵工2023｜調查：逾6成本港及近3成大灣區機構明年加薪 加幅分別4.1%及5.4%

人力資源管理學會發布香港及大灣區薪酬趨勢調查結果，香港今年平均基本薪酬上調3.8%，按年上升0.3個百分點，扣除1至8月的綜合消費物價指數升幅1.8%後，實際加薪2%。展望明年，62%本港機構表示會加薪，有4%機構預期會凍薪，平均薪酬預期加幅為4.1%。至於大灣區機構方面，28%表示明年會加薪，4%機構預期凍薪，餘下68%機構未決定，展望明年平均加薪幅度5.4%。

人力資源管理學會聯同內地人力資源企業「中智公司」於今年首3季進行調查，香港有209間來自12個不同行業的公司參與，涉及逾13萬名全職僱員。大灣區則有384間來自10多個不同行業的公司參與，涉及超過15萬名僱員。