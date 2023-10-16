搵工2023｜調查：逾六成本港及近三成大灣區機構明年加薪　加幅分別4.1%及5.4%

人力資源管理學會發布香港及大灣區薪酬趨勢調查結果，香港今年平均基本薪酬上調3.8%，按年上升0.3個百分點，扣除1至8月的綜合消費物價指數升幅1.8%後，實際加薪2%。展望明年，62%本港機構表示會加薪，有4%機構預期會凍薪，平均薪酬預期加幅為4.1%。至於大灣區機構方面，28%表示明年會加薪，4%機構預期凍薪，餘下68%機構未決定，展望明年平均加薪幅度5.4%。
人力資源管理學會聯同內地人力資源企業「中智公司」於今年首3季進行調查，香港有209間來自12個不同行業的公司參與，涉及逾13萬名全職僱員。大灣區則有384間來自10多個不同行業的公司參與，涉及超過15萬名僱員。
大灣區機構薪酬加幅較高
調查發現，98.6%受訪本港機構均於今年加薪，其餘則凍薪，平均加幅3.8%。按員工職級計算，中層僱員的基本薪酬上調幅度最高，達3.9%，而高級僱員的薪酬加幅是3.8%。「業績表現」繼續成為企業決定薪酬調整幅度的首要因素，「僱員個人表現」排名第二，而「市場/競爭對手的薪酬調整幅度」就位列第三名。41.8%公司設有固定花紅制度，平均金額為1.04個月基本薪酬，稍低於去年調查的1.09個月。另外，有91.7%的機構表示設有非固定花紅，獲發非固定花紅的僱員中，平均金額是1.3個月基本薪酬，低於去年調查錄得的1.57個月。
大灣區方面，71%機構今年加薪，平均薪酬加幅5.5%，研發及技術人員的調薪率升幅最高，達7.3%，應屆畢業生的薪酬加幅則為6.3%。內地企業會為員工提供不同獎勵，包括年終獎、績效獎金及項目獎金，去年年終獎平均為1.8個月基本薪酬，低於前年的2.1個月。
人力資源管理學會會長孔于人表示，受環球經濟影響，本港營商氣氛趨向保守及謹慎，本港人才荒情況仍然嚴重。他認為僱主應採用多管齊下的方法，包括混合工作模式、彈性工作時間，及良好辦公環境等，吸引和留住人才。