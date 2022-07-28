「改建一人單位」及「長者住屋」空置率達六成  申訴專員主動調查編配安排

申訴專員趙慧賢今日宣布展開主動調查，審研有關房屋署「長者住屋」及「改建一人單位」的安排。

房屋署在1980至1990年代期間推出「長者住屋」，最初是為年滿60歲的單身公屋申請人而設，屬院舍式公屋，提供24小時的福利員服務，住戶需要共用廚房、客廳及／或浴室設施。另外，房屋署亦曾因應當時社會對一人公屋單位的需求，而把一般公屋單位分間為2至3個房間成為「改建一人單位」，住戶需共用單位的廚房和浴室設施。房委會在2000年通過停止興建「長者住屋」及取消「改建一人單位」，其後又引進不同措施，包括逐步把「改建一人單位」及部分「長者住屋」單位還原為一般公屋單位、撤銷入住「長者住屋」的年齡限制，以及把餘下的「長者住屋」單位納入「特快公屋編配計劃」。

「改建一人單位」及「長者住屋」空置率達六成

根據房屋署資料，在2021年6月30日，「改建一人單位」及設計與其相近的「長者住屋」單位的空置率皆達六成；其他「長者住屋」單位的空置率則為一成至一成半。另一方面，申訴專員公署接獲投訴，有非長者公屋申請人未有參與「特快公屋編配計劃」卻獲編配「長者住屋」單位，並因拒絕有關編配而失去一次配屋機會。房屋署的資料亦顯示，過去5年，每年有過千宗獲編配「長者住屋」公屋申請者拒絕接受相關配屋的個案。

趙慧賢表示，本港公共房屋持續供不應求，平均輪候時間更不斷延長，如何善用「長者住屋」及「改建一人單位」所涉的公屋資源，是值得探討的課題。因此決定展開這項主動調查，審研公共房屋中「長者住屋」及「改建一人單位」的編配及入住情況、日常管理、相關改善措施的進度和成效、房屋署的長遠安排，以及在有需要時提出改善建議。