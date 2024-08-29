​政府就啟德及東九龍智慧綠色集體運輸系統　邀請提交意向書

運輸及物流局發言人說，政府積極展開項目的籌備工作，並於今年年中批出顧問合約，全力推進這2個項目的勘查和設計。考慮到這是香港首次引入智慧綠色集體運輸系統，局方期望透過是次邀請提交意向書，進一步掌握市場對建造及營運這2個智慧綠色集體運輸系統的意向及能力，以及收集他們就不同範疇的意見，包括將來擴展系統走線的可行性和加快系統投入營運的措施。

就啟德項目而言，政府指會採用創新的推展方式，包括提前招標，並同步進行部分法定程序安排與詳細設計階段，以爭取提前於明年招標，以期於2026年批出項目建造合約。東九龍項目方面則爭取於2026年招標，以期於2027年批出項目建造合約。此外，政府會繼續探討不同的採購模式，並參考從意向書所收集的意見，檢視在規劃、設計至建造各階段壓縮推展時間的可能，例如採用可供製造和裝配的設計、機電裝備合成法等，從而進一步縮短這2個項目的整體推展時間表。

啟德智慧綠色集體運輸系統全長約3.5公里，擬設5個車站，採用高架專屬車道走廊（以高架橋／軌道系統等形式）設計，連接啟德前跑道區至港鐵啟德站。東九龍智慧綠色集體運輸系統則全長約7公里，擬設8個車站，為觀塘上坡地區提供接駁交通服務，走線途經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達及馬游塘。系統主要在專屬高架道上運作，由馬游塘至油塘近藍田北的一段則建議以隧道形式運作，但亦會探討非隧道形式的可行性。

需以可接受票價提供優質服務

政府建議這2個項目各自由單一機構負責系統的詳細設計、建造，以及約20至30年的合約期內的營運及維修保養。將來的營運商須以商業模式運作，並以公眾可接受的票價提供優質的公共交通服務。如有需要，政府會探討項目的資助方案，包括批出在擬建車廠用地的物業發展權。