《教師操守資源套》籲教師　勿向學生傳「愛心飛吻」表情符號

教育局推出《教師專業價值觀和操守》學校培訓資源套，當中列出4個教師不恰當言行的例子，包括叫學生「花名」；班會活動與學生分組進行「坐爆氣球」、「你傳我傳」等有身體接觸的遊戲；與學生搭肩合照後，以「愛心飛吻」的表情符號，向學生傳送相片等。

教局籲勿向學生傳 「愛心飛吻」表情符號

《教師專業價值觀和操守》其中一個情景，涉及一名老師認為叫學生花名，能拉近師生關係，並以「鵪鶉」稱呼「何同學」，惟何同學聽後十分錯愕，且怕因此被人取笑。教育局分析該情景指，教師做法忽略學生感受，且起帶頭作用使其他學生仿效。至於學生叫老師花名，教育局認為教師應秉持專業形象，部分看似無傷大雅的言行，亦可能對學生的心靈造成莫大傷害，因此教師不應隨意叫他人花名，亦不應讓學生以花名稱呼自己。

另外一個情景，是班會活動移師「派對房間」舉行，與學生分組進行「坐爆氣球」、「你傳我傳」等有身體接觸的遊戲。局方表示，師生關係應建基於融洽關係及互信上，涉事教師與學生在派對房間「恣意玩樂、搭肩合照」，再以「愛心飛吻」的表情符號向學生傳送相片，反映老師未認清教師的專業身分，對學生建議的遊戲涉及不雅、淫褻及具冒犯性內容「視而不見，並參與其中」，未把握實踐身教言教的時機，秉持專業操守，勸善規過。

校長：資源套增教師敏感度

福建中學附屬學校校長徐區懿華表示，教育局推出資源套討論有關「花名」事宜是好事，但她認為對改花名界線或規定不應太過緊，不過資源套討論可增加教師對相關情況的敏感度，明白互相尊重重要性。