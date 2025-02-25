​教育局舉辦太空站科學實驗方案設計比賽　獲獎學生有機會參與國家航天任務　望在港推動航天教育

香港中學生亦有機會參與國家航天任務！教育局舉辦香港中學生空間站科普載荷和科學實驗方案設計比賽，鼓勵學生隊伍提交適合於太空環境或微重力條件下進行的科學實驗設計方案，獲獎及獲選的方案有機會落實製作成品，以及被推薦至於來年開始執行的空間站航天任務——空間站香港科普衛星項目。

比賽由教育局、中國科學院空間應用工程與技術中心及香港科技大學聯合主辦，旨在推動航天教育。參賽學生隊伍需提交適合於太空環境或微重力條件下進行的科學實驗設計方案，供比賽的專家團評審。主辦機構將為參賽隊伍提供一系列的培訓活動，包括安排航天專家提供載荷設計創作的培訓；亦會為參賽隊伍提供在線諮詢、載荷設計檢討及改進建議，預計於6月底或7月舉辦頒獎禮暨成果展覽。