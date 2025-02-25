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2025-02-25 21:30:00

​教育局舉辦太空站科學實驗方案設計比賽　獲獎學生有機會參與國家航天任務　望在港推動航天教育

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教育局舉辦香港中學生空間站科普載荷和科學實驗方案設計比賽。(政府新聞處)

教育局舉辦香港中學生空間站科普載荷和科學實驗方案設計比賽。(政府新聞處)

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香港中學生亦有機會參與國家航天任務！教育局舉辦香港中學生空間站科普載荷和科學實驗方案設計比賽，鼓勵學生隊伍提交適合於太空環境或微重力條件下進行的科學實驗設計方案，獲獎及獲選的方案有機會落實製作成品，以及被推薦至於來年開始執行的空間站航天任務——空間站香港科普衛星項目。

比賽由教育局、中國科學院空間應用工程與技術中心及香港科技大學聯合主辦，旨在推動航天教育。參賽學生隊伍需提交適合於太空環境或微重力條件下進行的科學實驗設計方案，供比賽的專家團評審。主辦機構將為參賽隊伍提供一系列的培訓活動，包括安排航天專家提供載荷設計創作的培訓；亦會為參賽隊伍提供在線諮詢、載荷設計檢討及改進建議，預計於6月底或7月舉辦頒獎禮暨成果展覽。

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蔡若蓮表示，今次比賽讓學生有機會參與國家航天任務。(政府新聞處) 教育局向師生介紹比賽章程、規則和評分準則等。(政府新聞處)

蔡若蓮：有望提升本港學生對科研的興趣和能力

教育局局長蔡若蓮表示，是次比賽讓學生獲得非常難得的航天教育培訓和實踐機會，讓學生有機會參與國家航天任務，探索航天科學，實踐航天夢，意義重大，鼓勵學生積極組隊參賽。她又指，配合國家科教興國的大方向，支持本港發展成為國際創科中心，教育局持續於學校大力推STEAM(科學、科技、工程、藝術和數學)和創科教育，透過多元支援措施，提升學生對科研及創新科技的興趣和能力。

科大協理副校長(研究)童彭爾亦為活動主禮，他期望這次科普活動啟發香港年輕一代對航天科技的熱情，為國家航天事業作出更大貢獻。

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