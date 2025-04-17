《數據要素x滬港合作開放數據競賽2025》 突破數據領域新里程 滬港共築數字經濟未來

在數據成為關鍵生產要素的新時代，香港與上海正攜手開創數字經濟合作新篇章。由香港特區政府數字政策辦公室（數字辦）及上海市數據局攜手策劃，並由B4B（大數據商業應用挑戰賽）、跨境數科（上海臨港新片區跨境數據科技）及SODA（上海開放數據創新應用大賽）聯合承辦的「數據要素x滬港合作開放數據競賽2025」開幕典禮4月13日 於灣仔會議展覽中心「香港國際創科展」正式啟動，相關活動「滬港數據生態合作論壇 - 數據講故事」，以及「滬港數據合作館」展覽持續至4月16日。

數字政策專員黃志光，JP 在典禮上指出：「滬港兩地通過數據合作，可以進一步發揮數據要素的乘數效應，深化滬港在數字科技領域的交流合作，賦能兩地經濟社會創新發展。香港與上海各具優勢、各有所長，強強聯手定能為國家的創科發展貢獻更大力量。」

本屆競賽以「雙城數據、共建產業平台」為主題，匯聚滬港兩地的開放數據資源，為參賽者提供前所未有的創新平台。參賽團隊將可直接使用香港的data.gov.hk、空間數據共享平台及上海的data.sh.gov.cn等官方開放數據資源，以及上海市新能源汽車公共數據採集與監測研究中心和上海特易信息科技有限公司提供的專業行業數據集，打造具實用價值的創新應用方案

上海市數據局局長邵軍博士表示：「“數據賦能 乘數而上”，今年國家“數據要素x”大賽上海賽區，將滬港開放數據大賽作爲創新賽道內容聯動，大賽獲獎項目也會在全球數商大會上進行宣傳展示和供需對接，歡迎大家踴躍報名，期待都能取得好成績。希望滬港開放數據大賽的成果進一步落地轉化，推動滬港兩地的城市數字化轉型和數字經濟共同發展。」

全方位支持 助力創意落地

「數據要素x滬港合作開放數據競賽2025」提供的不僅是一個比賽平台，更是一個全方位的創新孵化體系。承辦方將為參賽團隊提供：

• 專業指導：來自兩地的數據專家將提供技術諮詢和方案指導

• 資源對接：協助參賽者對接產業資源，促進創新方案的實際落地

• 展示機會：為優秀方案提供在兩地展示和推廣的平台

在「數據要素x滬港合作開放數據競賽2025」開幕典禮上大會邀請滬港合作開放數據競賽2024的得獎者作現場分享。最佳智慧生活大獎得獎者，香港理工大學土地測量及地理資訊學系科研助理賴鍾羽女士表示：「參與這次比賽是一次非常寶貴的經驗，讓我有機會將學校中所學的知識真正應用到實際問題中。比賽過程中與行業專家及其他參賽者的交流，不斷為我們帶來新的靈感和改進方向，使項目更加完善。」

最佳智慧出行大獎得獎者 Linksoul 創辦人黃鉅煒先生認為：「『數據要素x滬港合作開放數據競賽』對接上海和香港業務的寶貴機會，讓我們能夠將數字孿生技術應用於跨地域的商業場景中。比賽搭建了一座橋樑，為我們與多個潛在合作夥伴建立了聯繫。對於個人和公司而言，這不僅是一次比賽，更是一次宏大的發展契機。通過滬港數據的深度融合，我們看到了商業模式創新的無限可能。

最佳智慧經濟大獎亦同時獲得評審團大獎得獎者 上海合合信息科技股份有限公司智能解決方案事業部總經理李明先生表示：「比賽最大的意義不是獎項本身，而是鼓勵更多優秀團隊加入到數據價值探索的行列中，共同探討如何將數據要素為社會做更精準的賦能。這不是一場簡單的比拚，而是一次共創機會，讓參與者一起探索如何真正發揮數據的價值，為社會高效有序發展提供數據支撐。」