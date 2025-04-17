《數據要素x滬港合作開放數據競賽2025》 突破數據領域新里程 滬港共築數字經濟未來

在數據成為關鍵生產要素的新時代，香港與上海正攜手開創數字經濟合作新篇章。由香港特區政府數字政策辦公室（數字辦）及上海市數據局攜手策劃，並由B4B（大數據商業應用挑戰賽）、跨境數科（上海臨港新片區跨境數據科技）及SODA（上海開放數據創新應用大賽）聯合承辦的「數據要素x滬港合作開放數據競賽2025」開幕典禮4月13日 於灣仔會議展覽中心「香港國際創科展」正式啟動，相關活動「滬港數據生態合作論壇 - 數據講故事」，以及「滬港數據合作館」展覽持續至4月16日。
「雙城數據、共建產業平台」：創新思維 實用價值
本屆競賽以「雙城數據、共建產業平台」為主題，匯聚滬港兩地的開放數據資源，為參賽者提供前所未有的創新平台。參賽團隊將可直接使用香港的data.gov.hk、空間數據共享平台及上海的data.sh.gov.cn等官方開放數據資源，以及上海市新能源汽車公共數據採集與監測研究中心和上海特易信息科技有限公司提供的專業行業數據集，打造具實用價值的創新應用方案
數字政策專員黃志光，JP 在典禮上指出：「滬港兩地通過數據合作，可以進一步發揮數據要素的乘數效應，深化滬港在數字科技領域的交流合作，賦能兩地經濟社會創新發展。香港與上海各具優勢、各有所長，強強聯手定能為國家的創科發展貢獻更大力量。」
四大核心領域 挖掘商業與社會價值
參賽者將聚焦智慧出行、智慧生活、智慧環境及智慧經濟四大核心領域，探索數據創新應用的無限可能：
• 智慧出行：應用交通數據優化出行體驗，減少擠塞，提升交通系統效率
• 智慧生活：利用數據改善市民日常生活，提供個性化服務和智能解決方案
• 智慧環境：運用環境監測數據，推動可持續發展和環境保護
• 智慧經濟：挖掘商業數據價值，促進產業升級和新業態發展
上海市數據局局長邵軍博士表示：「“數據賦能 乘數而上”，今年國家“數據要素x”大賽上海賽區，將滬港開放數據大賽作爲創新賽道內容聯動，大賽獲獎項目也會在全球數商大會上進行宣傳展示和供需對接，歡迎大家踴躍報名，期待都能取得好成績。希望滬港開放數據大賽的成果進一步落地轉化，推動滬港兩地的城市數字化轉型和數字經濟共同發展。」
全方位支持 助力創意落地
「數據要素x滬港合作開放數據競賽2025」提供的不僅是一個比賽平台，更是一個全方位的創新孵化體系。承辦方將為參賽團隊提供：
• 專業指導：來自兩地的數據專家將提供技術諮詢和方案指導
• 資源對接：協助參賽者對接產業資源，促進創新方案的實際落地
• 展示機會：為優秀方案提供在兩地展示和推廣的平台
在「數據要素x滬港合作開放數據競賽2025」開幕典禮上大會邀請滬港合作開放數據競賽2024的得獎者作現場分享。最佳智慧生活大獎得獎者，香港理工大學土地測量及地理資訊學系科研助理賴鍾羽女士表示：「參與這次比賽是一次非常寶貴的經驗，讓我有機會將學校中所學的知識真正應用到實際問題中。比賽過程中與行業專家及其他參賽者的交流，不斷為我們帶來新的靈感和改進方向，使項目更加完善。」
最佳智慧出行大獎得獎者 Linksoul 創辦人黃鉅煒先生認為：「『數據要素x滬港合作開放數據競賽』對接上海和香港業務的寶貴機會，讓我們能夠將數字孿生技術應用於跨地域的商業場景中。比賽搭建了一座橋樑，為我們與多個潛在合作夥伴建立了聯繫。對於個人和公司而言，這不僅是一次比賽，更是一次宏大的發展契機。通過滬港數據的深度融合，我們看到了商業模式創新的無限可能。
最佳智慧經濟大獎亦同時獲得評審團大獎得獎者 上海合合信息科技股份有限公司智能解決方案事業部總經理李明先生表示：「比賽最大的意義不是獎項本身，而是鼓勵更多優秀團隊加入到數據價值探索的行列中，共同探討如何將數據要素為社會做更精準的賦能。這不是一場簡單的比拚，而是一次共創機會，讓參與者一起探索如何真正發揮數據的價值，為社會高效有序發展提供數據支撐。」
系列活動 深化交流
滬港數據合作相關活動還包括在香港國際創科展(InnoEX)舉辦的「滬港數據生態合作論壇 - 數據講故事」，以及「滬港數據合作館」展覽。
「滬港數據生態合作論壇 - 數據講故事」邀請數據科學家、業界領袖和創新企業家分享如何通過數據敘事技巧，將複雜的數據分析成果轉化為直觀、有說服力的陳述。論壇將為參賽者提供實用的數據可視化和表達技巧，幫助他們更有效地展現自己的創新方案。
「滬港數據合作館」展覽則展示兩地開放數據應用的成功案例，為參賽者提供靈感和參考。展覽匯集了交通、環境、醫療、教育等多個領域的數據應用成果，展現了數據如何解決實際問題並創造社會價值。
「數據要素x滬港合作開放數據競賽2025」現正接受報名
「數據要素x滬港合作開放數據競賽2025」由即日起接受報名，截止報名日期為5月15日，參賽團隊需於6月16日前遞交方案建議書。入圍隊伍將於6月中至8月中接受專業技術培訓和導師指導，並有機會於8月出席在上海舉辦的總決賽，在評審專家面前展現創新及獨特的數據科技方案。有關比賽詳情，可瀏覽是次項目的官方網站。
競賽時間
公開招募︰2025年4月13日
競賽簡介會截止報名日期︰2025年5月15日
競賽簡介會︰2025年5月中下旬（日期將另行通知）
申請表及提案遞交截止日期︰2025年6月16日
入圍團隊公告、培訓及香港代表隊伍交流︰2025年6月中至8月中
「數據要素x滬港合作開放數據競賽2025」決賽面試匯報、頒獎典禮及交流活動︰2025年8月中（日期將另行通知）
數據要素x滬港合作開放數據競賽2025
競賽查詢:
電話號碼: (852) 9375 0313
B4B微信公眾號: B4B大數據挑戰賽