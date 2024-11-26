《文藝創意產業發展藍圖》今公布 涵蓋71項措施 重點推產業化

政府今日公布《文藝創意產業發展藍圖》。據了解，《藍圖》涵蓋6大原則和4大方向，涉71項措施，其中4大方向包括弘揚中華傳統優秀文化；發展多元及國際化的文化藝術產業；建立國際平台促進藝術交流；完善文藝創意產業生態圈。消息指，《藍圖》其中一個著力方向是助業界走向產業化。政府期望推出《藍圖》後，在2034年業界可有2,000億元增長額，就業人數由目前的22萬，10年後增加至26萬人。
去年的《施政報告》提及年內會推出《文藝創意產業發展藍圖》，惟一年後仍未見出爐。政府昨宣布，今天會公布《藍圖》詳細內容。消息指，《藍圖》其中一個著墨點是推動行業產業化，亦會鼓勵商界與文化界合作，增強市場力量。消息人士解釋，在擬定《藍圖》的過程中，會見了來自文化界不同範圍的人士，由於不同界別各有訴求，故過程中花了很多時間討論及修改細節，最終定出《藍圖》。
不限特定範疇 持續推電影與流行文化
據了解，《藍圖》涵蓋4大發展方向，合共涵蓋71項措施。《藍圖》涵蓋了起碼未來數年的措施，有些今年開始，有些未來幾年展開。文化產業涵蓋不同範疇，對於會否著重在某些範疇，消息指《藍圖》不會重點著墨某個範疇，但指香港向來有特定的強項，如電影及流行文化，要持續做。演藝方向，希望幫助業界發展出可代表香港作長期公演的作品。至於撥款方面，則要每年檢視，但期望可帶動商界一起參與。消息指，明白業界對創作有堅持，惟同時亦要考慮作品在市場的接受程度，加入商業元素，有助行業持續營運。
消息又指，局方冀推出《藍圖》後，藝術、文化及創意產業增加值，由前年約1,200億元，增至2034年約2,000億元；就業人數由目前約22萬人，在2034年增至約26萬人。
行政長官李家超上月發表《施政報告》時，點名催促文化體育及旅遊局盡快推出《文藝創意產業發展藍圖》，消息解釋，《藍圖》早有框架，並非「開夜車」趕工，但既然收到「提點」，就下定決心，推出經反覆修改後的最佳方案。