《文藝創意產業發展藍圖》含71項措施 弘揚中華文化 檢討藝團資助機制

政府今日(26日)公布《文藝創意產業發展藍圖》，涵蓋4大發展方向，冀香港成為「中外文化藝術交流中心」。《藍圖》不少部分著墨在表演藝術範疇，當中提及要全面檢討現時資助藝團的制度。《藍圖》另一重點是「弘揚中華傳統優秀文化，發展香港特色文化內涵」，當局將在北部都會區建設一所介紹國家發展和成就的博物館。



《藍圖》提出提出4大發展方向和6大原則，合共71項措施，冀香港成為「中外文化藝術交流中心」，期望10年後產業的增值達2,000億元。《藍圖》在文化產業領域均有觸及，包括推動流行文化、打造盛事之都及流行文化之都；亦會推動傳統文化的保育，例如非物質文化遺產，亦會支持粵劇發展等。《藍圖》行動計劃中的71項措施，有36項已開始，餘下的將在明年展開。 《藍圖》的第一個方向是「弘揚中華傳統優秀文化，發展香港特色文化內涵」，政府表示，要培養熟悉中華傳統優秀文化人才及配合愛國主義教育工作。措施包括完善博物館體系，當局計劃在北部都會區建設一所介紹國家發展和成就的博物館，涵蓋國家政治、經濟、文化資料，以及中國共產黨歷史、國家安全等議題。

績效指標檢討藝團資助 第二個方向是「發展多元及國際化的文化藝術產業」，提及會支持本地文創，在政府辦公室及設施大樓展示本地藝術家及設計師的作品。第三個發展方向是建立國際平台，促進中外文化藝術交流，措施包括透過「文化藝術盛事基金」吸引海外大型文創活動落戶香港，培育本地文化盛事品牌。 第四個發展方向是完善文藝創意產業生態圈，全面檢討現時資助藝團的制度，包括主要表演藝團、中小型藝團和粵劇的資助制度，以及表演場地的預訂分配制度，引入以表現和藝術水平掛勾為標準的制度，採用績效指標作為評核準則。 文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，機制存在已久，希望檢視其成效；亦不排除調整政府現有對九大藝團有固定資助的做法。楊潤雄又列舉了一些決定資助與否的元素，包括創新思維、受歡迎程度，和對文化界別的影響等。