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2024-11-25 15:18:37

《文藝創意產業發展藍圖》料明日公布　涵蓋71項措施　重點助產業化

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《文藝創意產業發展藍圖》料明日公布 涵蓋71項措施 重點助產業化(資料圖片)

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政府最快明日(26日）公布《文藝創意產業發展藍圖》。《藍圖》圍繞4大方向，涵蓋71項措施。據了解，4大方向包括弘揚中華傳統優秀文化；發展多元及國際化的文化藝術產業；建立國際平台促進藝術交流；完善文藝創意產業生態圈。消息指，《藍圖》其中一個著力方向是助業界走向產業化。政府期望推出《藍圖》後，在2034年業界可有2,000億增長額，就業人數由目前的22萬，10年後增加至26萬人。

政府在去年的《施政報告》提及年內會推出《文藝創意產業發展藍圖》，惟一年後仍未見出爐。據了解，政府最快明天公布《藍圖》詳細內容。消息指，《藍圖》其中一個著墨點是推動行業產業化，亦會鼓勵商界與文化界合作，增強市場力量。消息人士解釋，在擬定《藍圖》的過程中，會見了來自文化界不同範圍的人士，由於不同界別各有訴求，故過程中花了很多時間討論及修改細節。

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《文藝創意產業發展藍圖》料明日公布 涵蓋71項措施 重點助產業化(資料圖片)

電影與流行文化要持續推

據了解，《藍圖》涵蓋4大發展方向，包括弘揚中華文化傳統優秀文化；發展多元及國際化的文化藝術產業；建立國際平台，促進中外文化藝術交流；完善文藝創意產業生態圈，合共涵蓋71項措施。《藍圖》涵蓋了起碼未來數年的措施，有些今年開始做，有些則是未來幾年做。

文化產業涵蓋不同範疇，對於會否著重在某些範疇，消息指香港向來有特定的強項，如電影及流行文化，要持續做。演藝方向，希望幫助業界發展出可代表香港作長期公演的作品。至於撥款方面，則要每年檢視，但期望可帶動商界一起參與。

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