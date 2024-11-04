「新加坡搶生意我們等生意」 湯家驊：香港最先需變革為官心態

民主思路召集人兼行政會議成員湯家驊表示，「不要看新加坡是怎樣，首先要檢討的，是我們是怎樣。」(資料圖片)

民主思路召集人兼行政會議成員湯家驊表示，以他接觸的東亞投資者對香港及新加坡官員的分別之處「看法幾乎一致」，「新加坡官員在搶生意，我們的官員在等生意」，認為這決定了投資者選擇香港還是新加坡，批評「最先需要變革的是官員心態、是那份還沒找到的搶生意的熱誠。不要看新加坡是怎樣，首先要檢討的，是我們是怎樣。」

態度熱誠不同 「新加坡主動幫你」

湯家驊近日撰文，稱民主思路進行一項有關外商在港投資環境的研究，找一位東南亞商會代表訪談。對方強調東亞商人不受西方傳媒誤導，對香港仍存有相當大的投資意欲，但當一談到香港與新加坡官員相比，便直言兩者態度及熱誠不同，「你找新加坡官員談投資，他們會主動問如何幫你；要地？我幫你找。要人？我幫你找。要合作伙伴？我們也可以幫你找。換作是特區官員，他會坐在那裏等你問。要找地？找發展局。要找人？找勞福局。要找合作伙伴？找商經局。這便是分別。」