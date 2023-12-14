新《公務員守則》諮詢稿留「政治中立」 公僕須效忠國家 禁參與礙施政活動

政府發表更新版《公務員守則》諮詢稿，列出12項公務員須恪守的基本信念，較2009年版本新增「維護憲制秩序及國家安全」、「團隊精神」和「績效問責」等，同時保留「政治中立」準則。公務員事務局長楊何蓓茵表示，「政治中立」須以效忠國家和香港特區為前提，又說公務員理所當然協助特首有效施政和支持政府政策立場，任何情況下不可組織或參與阻礙港府施政的活動。 更新版《公務員守則》載列的12項信念，包括一度研究刪去的「政治中立」，6項新增的包括「維護憲制秩序及國家安全」、「以民為本」、「熱心公共服務」、「效益為本」和「績效問責」等，原有的「行事客觀」、「不偏不倚」則已整合至最新的信念。

當局為保留的「政治中立」新增多項解釋，包括須以效忠國家和特區為前提、須對在任特首和政府完全忠誠、理所當然全力協助特首有效施政和支持港府政策立場，以及要警惕和辨識過去曾有人曲解「政治中立」。

禁以公職身份批評政府政策 條文亦提到，公務員不可因個人政見而拒絕、拖延或消極執行他們未必認同的政策，以及不可直接或間接組織或參與阻礙港府施政的活動。楊何蓓茵解釋，當局一向重視「政治中立」背後意思，而2019年有公務員認為中立等同不需要支持政府，在考慮社會對刪除和保留的意見後，決定保留字眼並加以解釋。

當局在「盡忠職守」一節列明，所有公務員須推動和落實政府政策、決定和行動，不得以公務員身份在現實或網上批評政策或支持他人反對意見，特別是與自身公職相關，發表意見時也須避免意見遭誤認為官方立場、使人質疑其執行職務時是否不偏不倚等，惟內部討論除外。 楊何蓓茵強調，公務員並非沒有空間表達有關意見，但必須遵守《守則》的原則，又稱不會主動要求公務員交出私人社交帳戶作檢查，惟接到投訴或「留意到」時會展開調查，提醒愈高級的公務員因較容易被公眾辨識，這方面需要更警惕。

至於公務員工會方面，楊何蓓茵稱工會成立目的就是為會員爭取和維護薪酬福利、權益，只要活動與工會成立原意相關，公務員參與便沒有問題，但工會如要就其他民生、政治議題表達意見，便需要依從《守則》。 消息：公務員要憑個人常理處理 消息人士進一步解釋，公務員即使用假名發帖或只限制數個人能查閱帖文，仍然要肩負起保密責任，防止日後被人發現或公開，又說發表相關言論時不論是否列出「言論不代表政府」等免責條款，都不會影響他人聯想其身份與政府官方的關係，故不能當作「免死金牌」。消息人士認為公務員要有分寸，「要憑個人常理去處理」、「講緊係大事大非拿捏，係咪同政府對著幹」，並呼籲不應胡亂讚好涉批評政府的帖文。