《施政報告》今揭盅 李家超：感謝市民提供意見

新一份《施政報告》今日發表。今年《施政報告》主題是「拼經濟謀發展、惠民生添幸福」，並沿用與去年一樣的綠色封面，象徵「希望、生命力及和諧」。行政長官李家超表示，過去數月出席逾40場諮詢會，及經不同途徑收到超過八千份意見，感謝市民提供意見，並形容這份《施政報告》是他對香港的展望與承諾，是屬於每一位市民的《施政報告》。

李家超昨日出席行政會議前表示，今年《施政報告》的主題是「拼經濟謀發展、惠民生添幸福」，會繼續以國家主席習近平提出的「四個必須」和「四點希望」，以及「青年興，則香港興」作為施政藍圖，發展經濟，改善民生。

李家超又表示，過去3個月共舉行超過40場諮詢會，走進社區與居民直接溝通，又經電郵及社交媒體共收到8,700多份意見，感謝提供意見的市民，協助制定政策重點及優次。今年《施政報告》封面繼續與上年一樣沿用綠色，李家超表示，代表「希望、生命力及和諧」，亦象徵香港由治及興，邁向欣欣向榮的景象，延續活力。

對於《施政報告》公布前傳出不少政策及措施，包括樓市「減辣」及鼓勵生育等，李家超昨回應指留待今日揭盅時一一交代，並會仔細地解答提問。據早前消息，《施政報告》重點包括樓市減辣、派錢鼓勵生育，以及擴大醫療券使用範圍等。市民今天可於民政事務總署轄下20個民政諮詢中心等索取《施政報告》文本。

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