《施政報告》傳派2萬元誘生仔 學者：本港家庭友善措施不足

近年本地嬰兒出生率愈來愈低，令本港人口老化的現象愈趨嚴重。新一份《施政報告》將於下周公布，消息指，政府為鼓勵生育，研究向每名新生嬰兒派發2萬元，只要父母其中一方是香港永久居民，便可獲現金資助。此外，支援在職家庭育兒方面據悉亦有著墨，惟料不會資助婦女雪卵。有學者認為，本港家庭友善措施多年來未成熟；有人力資源顧問則指，公司應多推出「媽媽友善措施」。

近年本港出生率屢創新低。根據政府統計處的數字顯示，2022年香港出生嬰兒的人數創新低，只有32,500名嬰兒出生，是自1960年以來新低。而在2020年及2021年，亦分別只有43,000及37,000名嬰兒出生。事實上，本港出生率自2003年至2011年曾一度「節節上升」，由2003年的47,000人，一度躍升至2011的95,500人，創下1965年以來的新高。不過，皆因終審法院於2001年裁定「雙非」兒童有居港權，才造成新生嬰兒數目大幅上升的假象。

由於本港出生率低，人口老化問題亦加劇，消息指新一份《施政報告》的重點之一是推行鼓勵生育政策。為了提高市民生育的意欲，有消息指，政府早前研究以金錢獎勵作誘因，向每名新生嬰兒派「獎金」，初步研究的金額為2萬元。只要父母其中一人為香港永久居民，便可獲2萬元生育獎勵金，料下周的《施政報告》或會公布相關措施。此外，料政府亦會在育兒支援方面有著墨，包括增加幼兒照顧服務及學前兒童託管服務，並提高「社區保母」服務獎勵金，吸引更多人參加，讓幼童母親投入勞動市場。

新加坡派錢增育嬰假

出生率低是不少發達國家或地區共同的問題。根據立法會於兩年前出版的一份《新加坡的鼓勵生育措施》研究文件指出，新加坡的總和生育率，曾在1960年達到5.76的高位。其後由於當地急速工業化，婦女工作機會大增，總和生育率穩步下跌。1975年，總和生育率更跌至2.07。

為了鼓勵生育，新加坡政府多管齊下推出措施，包括金錢獎勵及增加育兒假期，冀鼓勵父母生育。措施包括，當父母誕下第1名及第2名新生嬰兒，可獲11,000 新加坡元(約59,000 港元)現金獎勵，第3名及其後的每名新生嬰兒，更增至13,000新加坡元(約77,000港元)。假期方面，每對在職夫婦在孩子滿1歲前，共可享長達26個星期產假。育有兩歲以下孩子的在職父母，每人每年的育嬰假由6天增至12天。