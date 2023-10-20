《施政報告》傳派2萬元誘生仔 學者：本港家庭友善措施不足

近年本地嬰兒出生率愈來愈低，令本港人口老化的現象愈趨嚴重。新一份《施政報告》將於下周公布，消息指，政府為鼓勵生育，研究向每名新生嬰兒派發2萬元，只要父母其中一方是香港永久居民，便可獲現金資助。此外，支援在職家庭育兒方面據悉亦有著墨，惟料不會資助婦女雪卵。有學者認為，本港家庭友善措施多年來未成熟；有人力資源顧問則指，公司應多推出「媽媽友善措施」。
近年本港出生率屢創新低。根據政府統計處的數字顯示，2022年香港出生嬰兒的人數創新低，只有32,500名嬰兒出生，是自1960年以來新低。而在2020年及2021年，亦分別只有43,000及37,000名嬰兒出生。事實上，本港出生率自2003年至2011年曾一度「節節上升」，由2003年的47,000人，一度躍升至2011的95,500人，創下1965年以來的新高。不過，皆因終審法院於2001年裁定「雙非」兒童有居港權，才造成新生嬰兒數目大幅上升的假象。
由於本港出生率低，人口老化問題亦加劇，消息指新一份《施政報告》的重點之一是推行鼓勵生育政策。為了提高市民生育的意欲，有消息指，政府早前研究以金錢獎勵作誘因，向每名新生嬰兒派「獎金」，初步研究的金額為2萬元。只要父母其中一人為香港永久居民，便可獲2萬元生育獎勵金，料下周的《施政報告》或會公布相關措施。此外，料政府亦會在育兒支援方面有著墨，包括增加幼兒照顧服務及學前兒童託管服務，並提高「社區保母」服務獎勵金，吸引更多人參加，讓幼童母親投入勞動市場。
新加坡派錢增育嬰假
出生率低是不少發達國家或地區共同的問題。根據立法會於兩年前出版的一份《新加坡的鼓勵生育措施》研究文件指出，新加坡的總和生育率，曾在1960年達到5.76的高位。其後由於當地急速工業化，婦女工作機會大增，總和生育率穩步下跌。1975年，總和生育率更跌至2.07。
為了鼓勵生育，新加坡政府多管齊下推出措施，包括金錢獎勵及增加育兒假期，冀鼓勵父母生育。措施包括，當父母誕下第1名及第2名新生嬰兒，可獲11,000 新加坡元(約59,000 港元)現金獎勵，第3名及其後的每名新生嬰兒，更增至13,000新加坡元(約77,000港元)。假期方面，每對在職夫婦在孩子滿1歲前，共可享長達26個星期產假。育有兩歲以下孩子的在職父母，每人每年的育嬰假由6天增至12天。
學者：料兩萬元作用不大
香港教育大學社會科學與政策研究學系講座教授周基利直言，2萬元獎金作用不大。他向本報表示，影響夫妻生育的因素很多，包括教育制度、社會環境及工作因素等。對於近年本地出生數字屢創新低，他認為有不同原因。他以教育制度為例，目前香港採用的依然是多年不變的填鴨式教育，反觀外國的教育制度已不流行這一套，較香港理想得多。
此外，周基利亦點出另一個影響生育的重要因素，是家庭友善措施依然未成熟，「過於遷就商業社會的運作」，著重僱主利益，忽視了在職媽媽的需要。「例如小朋友病了，誰照顧呢？」因此他認為，這部分要做得好，才能鼓勵在職女性生育，否則即使《施政報告》推出的短期措施，也未能奏效。
一孩之母：生育決定不在於2萬元
從事金融業、育有一名4歲女兒的謝太表示，她和丈夫都十分喜愛小孩，亦一直有意生第2胎。謝太坦言，雖然生育獎勵金的意念是好，但生育與否的考慮並不在於該2萬元。她以自己為例，本身工作忙碌，而老爺奶奶已經移民，自己父母則年事已高，不能時常照顧女兒，即使有聘請外傭，當遇上緊急情況，不一定能即時放下工作，認為公司的「媽媽友善政策」、以及照顧支援的措施更加重要。
人力資源顧問周綺萍指，確實見過在職女性要在工作與生育兒女之間作抉擇。她表示，有些公司允許媽媽在家工作，方便她們隨時照顧孩子；亦有公司會劃出特定空間，讓放學後的孩子可留在公司，直到父母放工。惟她亦坦言，香港租金高昂，實行此舉並不容易，但認為公司若多行父母友善政策，相信對鼓勵生育有作用。
在北京出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的行政長官李家超，昨被問到《施政報告》是否有「派錢」措施鼓勵生育，他回應稱，還有一個星期便會公布，屆時大家也會清楚所有政策細節。他又指，新一份《施政報告》的施政重點是增加香港競爭力、提升香港經濟發展及改善民生。