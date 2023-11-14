《施政報告》減辣後有地皮流標　李家超：查詢增加料市場需時適應 (更新)

【10:35更新】 新一份《施政報告》宣布一系列樓市減辣措施，惟樓市現時未有明顯起色。行政長官李家超今早(14日)在行會前被問到近期東涌地皮接連流標，政府會否考慮進一步「撤辣」時，李家超表示《施政報告》「減辣」後，地產代理亦反應查詢數目有增加，相信市場需要時間去適應，強調樓市健康發展是最重要。

李家超指，從報道所見，地產代理指查詢有增加，相信市場需要時間去適應，而且買樓是大決定，市民需要時間去考慮，對此是正常和理解，目前在高息環境下，當存款利率高達5厘，近乎無風險，所有投資都變得審慎。他強調政府推出任何措施，最重要是物業市道健康發展，不要「大上大落」，與及讓市民知道政策是如何，讓他們自行作出判斷。

至於接連有土地招標都流標收場，李家超指某些地點的招標，或因過去供應量較多，地產商考慮投標時，亦會考慮整體市道的發展，目前大家留意市場走勢屬合乎預期。他又提到樂建居會按實際情況，在適當時推出。

「粵車南下」部署與廣東省討論後再作公布

對於前特首梁振英指「粵車南下」的車輛到人工島後需要放下車輛，令遊客卻步。李家超指會多聽意見，有關如何實際運作部署，有關決策局會與廣東省詳細討論，有決定會再作公布。

另外，他指區議會選舉將在下月10日就會舉行，399名候選人資格已裁定有效，這幾日見到不同地區候選人展開宣傳及拉票，選舉氣氛將愈來愈熱烈。他形容，今屆所有界別及選區都有競爭，每區平均近4名參選人競爭2個席位，呼籲所有選民在12月10日與家人朋友投票。