《施政報告》2024公眾諮詢今起展開　李家超：期待創造更好香港 (更新)

【10:35更新】 行政長官李家超今(16日)在行會前宣布，2024年《施政報告》公眾諮詢今日展開，有鑑香港社會已大致安穩，報告重點會聚焦3方面的工作，包括全力發展經濟，聚焦改善民生等。他說將會出席40場線上線下的諮詢會和2場地區諮詢會。

李家超指，2024年《施政報告》將聚焦3方面的工作：一是全力發展經濟，聚焦改善民生；二是強化自身優勢，發掘新增長點；三是把握國家國際雙機遇，搭上國家發展快車。而且在維護國家安全以及地區治理後，政府對整體社會安全是有信心，故政府會聚焦發展經濟，改善民生為主，特別是聚焦發展經濟。

他解釋，香港是屬於開放型的經濟體，現正面對全球不明確的因素，包括息口高企、供應鏈緊張、地緣政治複雜，整個全面經濟面對不同挑戰，所以「要加把勁，將可能性擴到最大，將機遇發展到最好」，今年《施政報告》將以「發展經濟、改善民生」這兩個為重要。

將出席逾40場諮詢會 落區與市民交流

李家超表示，將會與團隊出席超過40場線上線下的諮詢會和2場地區諮詢會，聽取不同人士、專業界別、地區組織和政黨等的意見。他亦會走進社區，親身和市民面對面交流，聽取意見。他形容今年諮詢活動是「多元化」，當中會沿用過去兩年諮詢的一些經驗，人數方面會較為進取，相信接觸市民層將會更為廣闊。他又指香港正處於經濟轉型期，需要創新創造、應變懂變，殷切期待大家共同出謀獻策，創造更好的香港。